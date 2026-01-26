Pedro Aquino es el cuarto separado en Alianza Lima tras denuncia de abuso sexual en Uruguay

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia hecha por una joven argentina de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, continúa dejando estragos. Esta vez, debido a la información que se conoció en las últimas horas, Alianza Lima decidió separa indefinidamente a Pedro Aquino tras confirmar su participación en los hechos ocurridos en Uruguay.

Pedro Aquino separado indefinidamente de Alianza Lima

Sobre la noche de este domingo 25 de enero, el presentador Phillip Butters indicó que el volante íntimo también había sido parte de esta indisciplina al interior de una habitación en el hotel de concentración en la ciudad de Montevideo.

Esto parece haberse confirmado sobre la mañana de hoy lunes ya que el periodista Kevin Pacheco en el podcast 'Fútbol Satélite' aseguró que el área deportiva de Alianza Lima confirmó la presencia de Pedro Aquino por lo que decidió separarlo indefinidamente al igual que los otros tres implicados.

Eso sí, el mundialista con la Selección Peruana habría tenido injerencia en la indisciplina de los otros jugadores, pero no en el delito de abuso sexual que se reportó ante la justicia de Argentina. Además, el club lo hará oficial en las próximas horas.

"Ha existido un diálogo con el área deportiva y finalmente Alianza ha logrado confirmar que Pedro Aquino estuvo en la habitación, pero no fue parte de ni tomar alcohol ni del supuesto delito del que se les acusa. Alianza Lima lo va separar indefinidamente", indicó el hombre de prensa.

Lo q adelantó @kevin23pacheco es el último clavo en el ataúd d la indisciplina: Pedro Aquino también queda fuera de Alianza Lima. No importó el nombre, ni el sueldo, ni la jerarquía. El club decidió que nadie está por encima d la institución. Si entraste a esa habitación, te vas. pic.twitter.com/a2UxuRrAn3 — Anggelo (@AnggeloBenites) January 26, 2026

Yoshimar Yotún se pronuncia tras escándalo en Alianza

Este escándalo de indisciplina ha generado una serie de comentarios dentro del balompié nacional como fue el caso de Yoshimar Yotún. El capitán y referente de Sporting Cristal fue consultado sobre lo sucedido con sus compañeros quienes son acusados de un grave delito ante la justicia argentina.

Al ser una situación delicada, el volante decidió no ahondar en detalles y solo indicó que las investigaciones deben avanzar para esclarecer mejor los hechos.

"Creo que es un tema bastante delicado que no me compete hablar a mí, y más cuando no está nada claro. Lo que tenga que decir, ya se los dije y nada más que eso. Prefiero mantenerme al margen hasta que la investigación avance", añadió.

En resumen, Alianza Lima decidió separar a Pedro Aquino al confirmar su participación en los hechos ocurridos en el hotel de concentración en Uruguay. El volante se convierte en el cuarto involucrado junto con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.