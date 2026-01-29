Exjefe del INPE sobre extradición de 'El Monstruo': "Se ha hecho un show y se le ha dado demasiada publicidad"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extradición del delincuente Erick Moreno, alias 'El Monstruo', se convirtió en el centro mediático en las últimas horas. Tras el inicio de su extradición desde Paraguay hasta su llegada a Arequipa, el exjefe del INPE, Germán Small Arana, cuestionó duramente el exceso de exposición del proceso, que calificó como "show".

"Demasiada publicidad como si fuera un personaje, pero él ha hecho daño"

En diálogo con Exitosa, el también exviceministro de Justicia fue cuestionado por perspectiva respecto a la exposición que se le dio a la extradición de Moreno Hernández, y sostuvo que no se le ha dado un exceso de atención y cobertura de prensa, sino también de personal policial y penitenciario.

"Una vez que se ha dado la extradición, yo no por qué se ha dado tanta publicidad para todo esto. Una maquinaria extrema de un hombre que está ya exposado de pies y manos. Creo que somos demasiado expositorios frente a un tema ya prácticamente terminado", consideró.

En contraparte de lo ocurrido y dispuesto por las autoridades para este caso, Small Arana consideró suficiente trasladarlo en un vehículo de seguridad "con una custodia y punto", en lugar de hacer un "show como si no supiéramos que esto significa trasladar para efectos de ubicarlo luego en un penal".

Arriola sostuvo palabras con 'El Monstruo' antes de ingresarlo a carceleta.

Small subrayó que no era necesario utilizar "demasiado personal" tanto en el traslado como en la recepción del 'Monstruo', en contraparte de lo afirmado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien sostuvo que este despliegue se dio con fines de seguridad.

"Se le ha dado tanta publicidad como si fuera un gran personaje, cuando debería tratarse como una persona que ha hecho daño y, por lo tanto, ubicarlo en un vehículo de seguridad y llevarlo a un establecimiento penal sin mayor preámbulo", agregó.

PNP capturó a 7 expolicías vinculados a red criminal de Moreno, afirma Arriola

En una conferencia de prensa en la que la PNP detalló el historial de Moreno, Arriola reveló que, desde enero del 2025, enviaron 17 direcciones de IP para comenzar a dar con la ubicación del delincuente y que, en el medio, se capturaron 79 personas, entre ellos, varios efectivos policiales que "equivocaron su destino".

Ante ello, el jefe de la Policía Nacional reiteró la política del sector Interior respecto a la mano dura con aquellos policías que se unen a las organizaciones criminales, disponiendo su detención, investigación y posterior envío a prisión.

