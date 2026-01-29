RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Histórico

Puerto Rico rinde homenaje a Daddy Yankee y bautiza carretera con su nombre

Puerto Rico decidió rendir homenaje a Daddy Yankee al aprobar que una importante carretera de San Juan lleve su nombre, reconociendo así su legado artístico y cultural.

Puerto Rico rinde homenaje a Daddy Yankee
Puerto Rico rinde homenaje a Daddy Yankee (Difusión)

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Daddy Yankee volvió a hacer historia, esta vez fuera de los escenarios. Puerto Rico aprobó bautizar una de sus carreteras más conocidas con el nombre del 'Big Boss', en un homenaje que celebra su trayectoria, su impacto cultural y el orgullo boricua que llevó al mundo entero.

Puerto Rico rinde homenaje a Daddy Yankee

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó de manera unánime una medida histórica que reconoce a dos grandes figuras del país: el artista urbano Daddy Yankee y el exbeisbolista Carlos Beltrán.

La iniciativa fue anunciada mediante un comunicado oficial y rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de la isla.

En el caso del intérprete de Gasolina, se estableció que la totalidad de la carretera estatal PR-36, ubicada en San Juan, llevará el nombre de 'Daddy Yankee', como un reconocimiento a la trayectoria artística y a la entrega cultural de Ramón Luis Ayala Rodríguez, su nombre real.

La medida no solo destaca su éxito musical, sino también el impacto social y cultural que el artista ha tenido durante más de tres décadas, convirtiéndose en uno de los máximos embajadores del reguetón a nivel mundial.

Yahaira Plasencia hace oficial su relación con 'El Diablo': "Estoy en una etapa muy bonita"
Lee también

Yahaira Plasencia hace oficial su relación con 'El Diablo': "Estoy en una etapa muy bonita"

Puerto Rico rinde homenaje a Carlos Beltrán

La misma sesión legislativa incluyó un homenaje al exjugador de Grandes Ligas Carlos Beltrán, quien recientemente fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. 

En su honor, un tramo de la carretera PR-670 pasará a llamarse 'Avenida Carlos Iván Beltrán', vía que atraviesa el Acrópolis de Manatí, municipio natal del exbeisbolista, ubicado al norte de Puerto Rico.

Las autoridades informaron que en los próximos días se realizará una actividad oficial para develar los nombres de ambas vías y colocar la señalización correspondiente.

Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa en el emprendimiento de Xiomy Kanashiro: "Ya ven que sí trabajo"
Lee también

Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa en el emprendimiento de Xiomy Kanashiro: "Ya ven que sí trabajo"

Esta tarea estará a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con el gobierno municipal, como parte del protocolo habitual para este tipo de reconocimientos.

El legado de Daddy Yankee

Daddy Yankee anunció su retiro de la música urbana en 2022, luego de más de 30 años de carrera marcados por éxitos internacionales y récords históricos. Su último concierto se realizó en diciembre de 2023, cerrando una etapa que definió el sonido urbano latino a nivel global.

Tras su retiro, el artista decidió enfocar su vida en la música cristiana y, en julio pasado, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del sencillo Sonríele, esta vez bajo el nombre artístico DY. Un regreso distinto, pero fiel a su esencia, que demostró que su conexión con el público sigue intacta.

Así, Puerto Rico rinde homenaje a Daddy Yankee al bautizar una carretera con su nombre, reconociendo su legado cultural y artístico, y consolidándolo no solo como un ícono de la música, sino también como parte permanente de las calles de la isla que lo vio nacer.

Temas relacionados carretera Daddy Yankee espectáculos farándula homenaje Puerto Rico San Juan

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA