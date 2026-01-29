Microempresarios denuncian incumplimiento de pagos por parte de empresa china: "Venimos luchando tres años"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Grave acusación. Mercedes Aliaga López, representante de la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios, denunció que han sido estafados por una empresa china al no haber cumplido con los pagos establecidos dentro del contrato de una obra que empezó en el año 2021.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la denunciante acusó al consorcio San Miguel, conformada en su mayoría por compañías del mencionado país asiático, de evadir con sus responsabilidades del 2023, en el marco del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado" en la zona de La Nueva Rinconada - San Juan de Miraflores.

Sedapal cumplió con pagar al consorcio

Esta grave situación viene afectando enormemente a los micro y pequeños empresarios, quienes en muchos están están al borde de la quiebra por los 4 millones de soles que se le adeudan. Como era lógico, Aliaga López recurrió a diferentes instancias para hacer prevalecer sus derechos, según mencionó, le dieron la razón, pero cuando fueron a ejecutar la orden judicial, se encontraron con la "sorpresa" de que la empresa no contaba con las condiciones para cumplir con sus obligaciones.

"Cuando nosotros hemos ido a cobrar, no tienen ni un sol en sus cuenta, no tienen nada que embargar. Entonces, yo como microempresaria me siento desprotegida totalmente por parte del Estado", acuso visiblemente afectada.

En ese sentido, mencionó que ha recurrido a Sedapal y hasta mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero los resultados han sido los mismos; es decir, desfavorables. La estafa sufrida no solo afecta a más de 100 personas, también a los vecinos de San Juan de Miraflores, puesto que, más de 400 000 moradores siguen esperando hacer el sueño realidad de tener agua y desagüe.

Vecinos exigen a Sedapal que acabe con la obra

La situación en La Nueva Rinconada está más crítica que nunca, no solamente por ser una zona de población vulnerable, sino por incumplimiento de la obra que ya tiene cinco desde su aprobación.

Desde el año 2023, miles de vecinos de esta zona de San Juan de Miraflores han protestado en la Panamericana Sur para exigir que la obra concluya, desgraciadamente para sus intereses, deslindan de toda responsabilidad por el retraso en la entrega, tal como ocurre cuando los proveedores afectados van a reclamar por la estafa vivida.

En su última jornada a mediados de enero, exigieron la intervención del propio presidente José Jerí Oré para que el proyecto concluya. No obstante, no descartan tomar acciones más drásticas por esta "burla", tal cual califican esta realidad que les toca afrontar.

Los pobladores y empresas afectas esperan una rápida respuesta por esta vulneración a sus derechos a cargo de un consorcio que ha venido a burlarse del país.