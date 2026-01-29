Ministro de Vivienda respalda a José Jerí en medio de crisis política por caso 'Chifagate': "No le mintió al país"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un escenario de crisis política en la que el presidente José Jerí se encuentra como el centro de conversia a raíz de sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y con la posibilidad de enfrentar una eventual censura o vacancia, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, expresó su total respaldo al mandatario.

Afirma que presidente de la República no le mintió al país

Este jueves 29 de enero, en diálogo con la prensa, el ministro de Estado señaló que el titular del Ejecutivo "ha sido claro" y que con respecto al denominado caso 'Chifagate' "ha respondido todas las interrogantes".

"El presidente de la República se ha sometido a todo tipo de investigaciones. Respetamos las facultades que realiza por intermedio el Congreso, por intermedio las comisiones, en el caso de la Comisión de Fiscalización. Ha sido claro, ha respondido todas las interrogantes y también se ha sometido a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público", manifestó.

Bajo esa premisa, subaryó que "confían plenamente" en el inquilino de Palacio de Gobierno y que a su vez "ratifican" que "no le ha mentido al país". Por el contrario, Sifuentes Quilcate puntualizó que el mandatario de transición "viene trabajando, que viene caminando en las calles, que viene escuchando a cada ciudadano". En tal sentido, refirió que todo ello se ve reflejado en los resultados que se vienen obteniendo.

Los ministros de Estado no pensaron en renunciar a sus cargos

En otro momento, el titular de la cartera de Vivienda fue consultado sobre si él y el resto de integrantes del Gabinete Ministerial dudaron en dejar sus cargos cuando observaron al presidente de la República encapuchado ingresando a un chifa, sobre ello fue firme en su respuesta asegurando que ello no sucedió.

"De ninguna manera. Nosotros tenemos pleno contacto con el presidente, tenemos pleno contacto con los integrantes del Consejo de Ministros. Jamás en ningún momento hemos desconfiado en las palabras del presidente y él nos ha ratificado a todos los miemnbros de Gabinete y nosotros confiamos en su palabra", expresó.

Recordemos que hasta la fecha se han presentado siete mociones de censura y una vacancia en contra del jefe de Estado Jerí Oré, pero en su condición de presidente del Congreso de la República. Los congresistas firmantes sostienen que Fernando Rospigliosi, titular interino del Legisltivo, dilata la convocatoria a un Pleno Extraordinario para que los textos acusatorios puedan entrar a debate.