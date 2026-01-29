Ernesto Álvarez asegura que no existen argumentos para censurar o vacar a José Jerí: "No hay delitos graves"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la crisis política generada tras las revelaciones de las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang, y ante el intento de censurarlo o vacarlo del cargo por parte de un grupo de congresistas, el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, aseveró que no "existen argumentos" para proceder con las mismas.

Como se recuerda, hasta la fecha se tienen registrados siete mociones de censura y una de vacancia contra el titular del Ejecutivo, pero en su condición de presidente del Congreso de la República. Los parlamentarios firmantes denuncian que su titular interino, Fernando Rospigliosi, está dilatando la convocatoria del Pleno Extraordinario para someter a debate los textos acusatorios.

"Definitivamente la censura no procede"

El titular del Consejo de Ministros señaló que los pedidos de vacancia o censura son actos de fiscalización política que tiene derecho todo congresista por mandato de la Constitución. Sobre los encuentros fuera de agenda del mandatario con el ciudadano asiático, aseveró que no se ha apreciado una "conducta dolosa", sino, diversos tipos de especulaciones, los cuales no pueden configurarse una razón para destituirlo.

"El presidente ha juramentado y está en ejercicio del cargo, por tanto, no puede ser objeto de una censura. Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso de un presidente de la república que haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito", afirmó.

Del mismo modo, coincidió con los argumentos de algunos legisladores en el sentido que, de aprobarse su censura o vacancia dentro de un contexto electoral generaría "incertidumbre e inestabilidad política".

En ese sentido, advirtió que, gremios empresariales, autoridades regionales y locales se verían obligados a reiniciar procesos de coordinación y solución de problemas que ya se encuentran en marcha. "Repetir estos procesos en pocos meses sería una burla para el país", declaró para la Agencia Andina.

Presidente declarará ante el Ministerio Público

En el marco del caso denominado 'Chifagate', este viernes 30 de enero, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, tomará la declaración del presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones preliminares establecidas.

Sobre la diligencia a realizar, el titular de la PCM destacó la predisposición de Jerí Oré de aclarar el hecho ante el Ministerio Público, a fin de descartar todo tipo acto de corrupción en su administración. "No tiene nada que esconder", mencionó.

En la previa, abogado del presidente José Jerí, Ricardo Caldas, confirmó que la notificación de la audiencia. En tal sentido, aseveró que la participación del mandatario esta totalmente asegurada.

Desde la PCM reafirman su total compromiso con el presidente, en medio de los cuestionamientos en su contra dentro de sus primeros 100 días de gestión.