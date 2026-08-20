Ministros respondieron luego del debate sobre la política general del Gobierno

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la exposición del premier Luis Galarreta y sus ministros ante el Pleno de la Cámara de Diputados y el posterior debate entre parlamentarios, los titulares de las diferentes carteras respondieron a las preguntas e inquietudes de los legisladores. Durante la jornada parlamentaria destacaron las intervenciones del ministro del Interior, César Astudillo, y del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quienes aclararon aspectos claves.

Los ministros respondieron a los diputados

Durante su alocución en el hemiciclo, el titular de la cartera del Interior abordó los cuestionamientos planteados por la representación nacional en torno a la permanencia en el cargo del General PNP Óscar Arriola. Astudillo explicó que la normativa actual establece un periodo institucional fijo para la máxima autoridad policial que no puede ser interrumpido arbitrariamente, respondiendo así a las dudas formuladas por los legisladores sobre la gestión de la Policía Nacional.

El ministro precisó el marco jurídico que rige el cese de funciones del alto mando, enfatizando que la legislación vigente impone condiciones sumamente estrictas para cualquier relevo antes del tiempo estipulado. Con ello, la representación del Ejecutivo buscó dejar en claro que la continuidad institucional responde al cumplimiento directo de las leyes vigentes dictadas por el propio fuero legislativo.

"Una ley que pide la remoción del comandante General, lo impide, lo prohíbe, tiene que estar 2 años. Por qué fue, ya no es materia de análisis, así está y dice que para que cese y no cumpla los dos años qué tiene que pasarle, tiene que morirse, tiene que incurrir en la comisión de un delito flagrante, tiene que estar en la comisión de delito doloso con sentencia del Poder Judicial", señaló el ministro del Interior.

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Respuesta ante desastres naturales y despliegue del puente aéreo en Arequipa

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentó un balance pormenorizado sobre los efectos del sismo de magnitud 7.2 registrado en la región Ayacucho. El titular del sector Defensa detalló el impacto del movimiento telúrico en varias provincias del sur y confirmó las acciones que ejecutan las oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres en las zonas afectadas para atender de manera inmediata a la población golpeada por el evento sísmico.

"Este sismo fue sentido en Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Cusco. Las oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres de las regiones vienen realizando la evaluación de daños, Los datos preliminares que se han recibido son los siguientes: lesionadas tres personas, no de gravedad; 22 viviendas afectadas, 8 de ellas en la ciudad de Puquio, Lucanas; 6 colegios afectados; 12 postas médicas", indicó el ministro de Defensa.

Asimismo, Belaúnde expuso el plan de contingencia aplicado frente al bloqueo de la carretera Atico - Ocoña en la región Arequipa, provocado por los deslizamientos derivados de las intensas lluvias. Para atender a los ciudadanos incomunicados en la vía, el ministro anunció el despliegue logístico de las Fuerzas Armadas para evacuar a los viajeros que permanecían varados en la zona del derrumbe.

"Sobre lo que viene ocurriendo en el bloqueo entre Atico y Ocoña. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas se han desplazado 4 helicópteros para establecer un puente aéreo e ir evacuando a las personas que llevan más de 3 días varadas ahí", sentenció el ministro de Defensa.

En ese sentido los ministros ratificaron la disposición del Gabinete Ministerial para atender las interrogantes del Congreso de la República, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo de mantener una coordinación permanente ante las emergencias nacionales y la seguridad del país.