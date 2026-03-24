Debate presidencial 2026: Roberto Sánchez lleva sobrero que Pedro Castillo usó en elecciones del 2021

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la presidencia Roberto Sánchez, por el partido Juntos por el Perú, llegó hasta el Centro de Convenciones de Lima para participar del debate presidencial 2026 llevando consigo el sombrero que el expresidente Pedro Castillo usó en las elecciones del 2021.

Representa el acuerdo político

A su llegada al evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones en San Borja, el candidato expresó que se encuentra calmado ante este encuentro que tendrá con otros postulantes al sillón presidencial. Además, dio a conocer que visitó a Pedro Castillo.

"Yo estoy tranquilo porque representamos un acuerdo político con Pedro Castillo. A penas he llegado [a Lima] de Puerto Maldonado he ido a visitarlo, hemos almorzado juntos, aunque sea un poquito. Bueno le he estado contando que hemos escuchado en Puerto Maldonado, en Inambari, la problemática hoy no solamente del combustible, la situación propiamente de precariedad", explicó.

A su llegada usaba un sombrero que recordaba al expresidente Pedro Castillo, cuyos familiares apoyan abiertamente a Juntos por el Perú, al ser cuestionado Sánchez reveló que es el mismo que usaba el mandatario.

"Es el sombrero personal del presidente Pedro Castillo Terrones y me lo ha dado en un gesto, precisamente de nuestro acuerdo político por refundar la patria por este grito de identidad que dice basta de desprecio, basta de exclusión, los pueblos también quieren sentirse peruanos de primer nivel en este Perú. Con mucho respeto, cariño y afecto, yo lo uso como un signo de nuestra promesa por refundar nuestra patrias", aseguró.

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