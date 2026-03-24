Ricardo Belmont es "el candidato más viejo" en postular a la presidencia: "Por eso ya paso a la historia"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El segundo día del Debate Presidencial 2026 dejó momentos llamativos y frases que rápidamente se convirtieron en titulares. En el primer bloque, el candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, sorprendió con una presentación marcada por el humor y la autodefinición, resaltando su condición de ser el postulante más longevo en la historia electoral del país.

Una presentación particular

Belmont compartió escenario con Charlie Carrasco Salazar (Unido Perú) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú). En su intervención inicial, el exalcalde de Lima buscó diferenciarse con un tono lúdico, apelando a la edad como símbolo de experiencia y trascendencia histórica.

"Estoy aquí, soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo en la historia del Perú, por eso ya paso a la historia; ahora ganar es otra cosa", expresó Belmont.

Saludo a sus seguidores

El candidato también aprovechó el momento para dirigirse a su base política, a quienes denomina "espartanos". Con un estilo directo, reafirmó su identidad y su decisión de dar la cara en la contienda electoral.

"Le quiero enviar un saludo a mis espartanos y espartanas y a todos los ciudadanos del Perú, porque me tengo que identificar: soy Ricardo Belmont Cassinelli, doy mi nombre para que sepan que estoy postulando", señaló.

Cabe precisar que Belmont llega a la campaña con 80 años, superando en tres la edad con la que Pedro Pablo Kuczynski postuló y ganó las elecciones de 2016, convirtiéndose entonces en el presidente más longevo de la historia del Perú. Este dato refuerza la narrativa del candidato de Obras, que busca convertir su edad en un símbolo de experiencia y resiliencia política.

#Voto2026 | Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras: Soy el candidato más viejo de la historia del Perú. Con eso ya paso a la historia. Ganar es otra cosa



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Respuesta sobre seguridad y extorsión

En otro momento del debate, Belmont fue consultado sobre cómo garantizar que las víctimas de extorsión puedan denunciar sin miedo a represalias. Su respuesta se centró en destacar su gestión en la alcaldía de Lima y la reelección que obtuvo en su momento, aunque no ofreció detalles concretos sobre mecanismos de protección en el momento.

"En un país que no tiene justicia, donde dudamos [de ella], estamos condenados a todo este problema. Aquí hay dos elementos importantes que hay que tener en cuenta: la juventud y la experiencia de los años. Yo fui alcalde de Lima en dos oportunidades, fui reelecto. Lima adolecía en ese momento de todo, había inflación y terrorismo, pero hicimos una gestión que pasó a la historia. La prueba está en que nos re-eligieron con el 49% de los votos; fue una cosa realmente extraordinaria. (...) Eso es todo por ahora", afirmó.

La intervención de Belmont refleja una estrategia de posicionamiento basada en la experiencia acumulada y en la construcción de una narrativa histórica. Sin embargo, su respuesta sobre seguridad evidenció una tendencia a mirar hacia el pasado.