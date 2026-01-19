RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Rechazan lista

¿Patricia Chirinos fuera de carrera?: JEE del Callao declara improcedente lista al Senado por el Callao de Renovación Popular

El JEE del Callao declaró improcedente la inscripción de Patricia Chirinos y Enrique Morales al senado por Renovación Popular

Declaran improcedente lista al Senado de Renovación Popular
Declaran improcedente lista al Senado de Renovación Popular (Composición Exitosa)

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/01/2026

El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por el partido político Renovación Popular y no contarían con candidatos de reemplazo por ir contra la normativa del organismo electoral.

El JEE del Callao, a manos de Rosa Benavides, hermana de la fiscal suprema Patricia Benavides, declaró que se ha incumplido con requisitos insubsanables con lo que la candidatura Patricia Chirinos y Félix Enrique Morales Ubillus quedarían fuera de carrera electoral.

Lista al Senado de Renovación Popular fue rechazado

La lista al Senado de la organización política Renovación Popular ha sido declarada improcedente por incumplir requisitos que ahora son "insubsanables" dejando fuera de carrera política por el periodo 2026-2031 a sus postulantes a la Cámara Alta.

La decisión está encabezada por la jueza superior titular Rosa Ruth Benavides Vargas quien declaró que la solicitud de inscripción de la lista cuenta con incumplimientos a las normas de democracia interna electoral.

Declaran improcedente postulación de Chirinos y Morales al Senado
Declaran improcedente postulación de Chirinos y Morales al Senado

Noticia en desarrollo...

 

