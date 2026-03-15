Premios Oscar 2026 se realizan HOY: todo lo que debes saber de la gala más importante del cine

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La edición número 98 de los Premios Oscar 2026 reúne nuevamente a las principales figuras de la industria cinematográfica mundial. La ceremonia se realiza el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, un escenario que desde hace años acoge la gala más importante del cine.

El evento reconoce a las mejores producciones estrenadas durante 2025 y, como cada año, convoca a actores, directores y equipos técnicos que compiten por la estatuilla dorada. La gala se transmite en vivo por televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los espectáculos más vistos del entretenimiento.

Además de los premios, la ceremonia incluye presentaciones musicales, homenajes a figuras del cine y momentos destacados de la industria durante el último año.

The Oscars are TODAY!



See the full nominees list: https://t.co/IuSVQZPi7d pic.twitter.com/RkcC5xGb38 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 15, 2026

Una ceremonia con novedades

Una de las principales novedades de los Oscar 2026 es la incorporación de una nueva categoría: mejor casting. Con esta inclusión, el número total de premios competitivos llega a 24, ampliando el reconocimiento a áreas clave del proceso cinematográfico.

La gala comienza a las 5:00 pm y suele extenderse por alrededor de tres horas. Durante ese tiempo se entregan los premios principales como mejor película, mejor actor, mejor actriz, dirección y guion, entre otros.

Entre las producciones más mencionadas en esta edición figura la película "Sinners", que lidera la lista de nominaciones con 16 candidaturas, seguida por otras cintas destacadas del año.

La ceremonia también incluye presentaciones de canciones nominadas y el tradicional segmento "In Memoriam", dedicado a recordar a las figuras del cine que fallecieron durante el último año y donde se tiene pensado homenajear a Rob Reiner.

Conan O'Brien regresa como anfitrión

El encargado de conducir la gala es nuevamente el comediante y presentador estadounidense Conan O'Brien, quien vuelve a liderar la ceremonia por segundo año consecutivo.

Al confirmarse su regreso, el conductor bromeó sobre su participación: "La única razón por la que presentaré los Óscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso", dijo en referencia al largo discurso que el actor dio en una edición anterior.

La elección de O'Brien responde al buen recibimiento que tuvo su conducción en la ceremonia pasada, donde combinó humor y comentarios sobre la industria del cine.

Con su mezcla de entretenimiento, glamour y reconocimiento artístico, los Premios Oscar 2026 vuelven a situarse como el evento más importante del cine, seguido por millones de espectadores en todo el mundo.