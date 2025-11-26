Paul Jaimes y su disputa con Hernando de Soto: "Pretendía quedarse con todo el partido"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el precandidato presidencial y fundador del partido Progresemos, Paul Jaimes, indicó que Hernando de Soto, quien en un inicio formaba parte de sus filas, buscaba apoderarse de su agrupación.

Disputa con Hernando de Soto

A mediados del presente año se presentó una disputa al interior de la organización política Progresemos luego que Hernando de Soto pretendiera quedarse con "todo el partido al 100%".

"Hernando emitió un documento y le contestamos vía carta notarial porque pretendió quedarse con toda la comisión política, el comité ejecutivo nacional, el personero legal del partido, el personero técnico del partido, el tribunal nacional electoral y de disciplina porque quería manejarlo al 100%"

A pesar de tener puntos de entendimiento respecto a diversos temas, los puntos de rompimiento fueron más fuertes. Tal conflicto se habría dado porque de Soto habría buscado cambiar la figura política de precandidato a candidato. "En ese momento el partido le dijo no a este señor".

Jaimes indicó que aún se encuentra como precandidato, de manera que en las elecciones primarias y su modelo de elección es vía delegados. Este 30 de noviembre elegirían a los delegados de su partido que posteriormente elegiría a la formula presidencial, la cual es única en su partido.

"Todos han fracasado"

Jaimes señaló que su agrupación no sigue una tendencia política porque todas han fracasado. Según su visión política, se sigue la "bandera del progreso con una perfecta redistribución de las riquezas", señaló.

"No somos de extrema izquierda, ni siquiera de izquierda, ni centro, ni izquierda, ni derecha porque todos han fracasado, sino rescatamos lo mejor de ambos conceptos para llamarlo 'Progresemos'"

Entre las principales conceptos de su partido político se encuentra el respeto a las inversiones privadas y los derechos laborales, defensa del medio ambiente, derechos humanos y derecho y protección de los animales.

Esta es la primera vez que el postulante Paul Jaimes de 46 años incursiona en un proceso electoral. Destacó que la fórmula presidencial que lo acompaña es joven con preparación para los cargos.

Como consecuencia del penúltimo cargo público que ocupó secretario general del Ministerio de Agricultura y señaló que propio de su desarrollo de funciones cuenta con denuncias en desarrollo de funciones mas no por corrupción. "De las tres, dos se archivaron y una está pendiente que se archive".