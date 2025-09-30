Pedro Castillo fue utilizado por Betssy Chávez y Aníbal Torres, según Américo Gonza

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Américo Gonza señaló que la bancada de Perú Libre votó en contra de la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, al considerar que este fue utilizado por la expremier Betssy Chávez y Aníbal Torres.

Golpe de Estado: ¿Pedro Castillo fue utilizado?

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes 29 de septiembre un informe clave que pone en serios aprietos a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez: el grupo parlamentario dio luz verde a la recomendación de inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos, acusándola de haber participado en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Esta situación generó el debate en el ámbito político y los congresistas no tardaron en pronunciarse sobre el tema, entre ellos, Américo Gonza, quien en una reciente entrevista fue consultado sobre cuál sería la postura de su bancada política, Perú Libre, respecto a la exjefa del Gabinete acusada de haber coordinado la difusión del mensaje televisado del expresidente Pedro Castillo, en el que anunció el cierre del Congreso: ¿a favor o en contra?

Lejos de dar una respuesta clara, el parlamentario aprovechó en confirmar que Perú Libre votó en contra de inhabilitar al exjefe de Estado, Pedro Castillo, alegando que fue utilizado por gente de su entorno, no solo por Chávez Chino, sino por un personaje que calificó como "nefasto": Aníbal Torres.

"Hemos votado en contra (de la inhabilitación de Castillo). Consideramos que él fue utilizado por esta gente (Betssy Chávez y Aníbal Torres). A mí lo que me da bronca es que no esté este nefasto personaje que es Aníbal Torres", expresó Gonza en diálogo con Canal N.

Américo Gonza arremete contra Aníbal Torres

Seguidamente, Américo Gonza expresó su molestia por ver que Aníbal Torres no logró ser inhabilitado para ejercer la función pública. El congresista señaló que él se enfrentó a Torres Vásquez cuando era premier porque sabía que le estaba haciendo daño al gobierno de Pedro Castillo; sin embargo, este personaje decidió renunciar y darle paso a Betssy Chávez para él "ser asesor y quedar sin responsabilidad real".

"Es una postura política. Lo que me da bronca es que aquí no esté el nefasto personaje que es Aníbal Torres. (...) Él armó esto, pero muy astuto, el señor renunció de ser premier y la dejó a la señora que haga lo que él sabía iba a tener responsabilidad", sentenció.

En #AlFinalDelDía, el congresista Américo Gonza explicó que Perú Libre votó contra la inhabilitación de Pedro Castillo por el golpe de Estado, al considerar que fue utilizado por Betssy Chávez y Aníbal Torres



"Pedro Castilo ataca a Perú Libre"

Finalmente, el legislador sostuvo que si bien Pedro Castillo fue influenciado por estos dos personajes y muchos más como Roberto Sánchez, no lo exime de responsabilidad debido a que "no era un niño que lo llevaron de las orejas" para leer el polémico mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022 decretando el cierre del Congreso y el estado de excepción.

Al ser consultado si la decisión de su bancada de no inhabilitar al expresidente por un intento de que más adelante forme parte de algún proceso electoral, Américo Gonza, lejos de descartarlo, solo atinó a cuestionar que Castillo Terrones se haya dedicado en los últimos meses a "atacar" al partido político.

