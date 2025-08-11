Pedro Castillo invoca a presidentes de Chile, Colombia, Brasil y Bolivia ir a una guerra contra la corrupción

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En la audiencia de la sesión 52 por el fallido golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo volvió a producir controversia por sus declaraciones. Asimismo, Castillo reiteró que es inocente y que no se ha probado el delito que la Fiscalía le imputa.

Falsos patriotas

En el juicio oral que fue realizado en Barbadillo, el exmandatario arremetió contra sus detractores asegurando que han emergido "falsos patriotas" dando ordenes sin alguna autoridad moral. Además, dio referencia al hallazgo de droga en el avión presidencial.

"El día de hoy han salido falsos patriotas con mapa en mano a decir esto tenemos que hacer, sin autoridad moral. Algunos líderes políticos los que en otro momento vendieron las propias armas a la FARC de Colombia encontraron, droga en el avisón presidencial", exclamó el expresidente, Pedro Castillo.

Pedro Castillo en juicio.

Invocación a países vecinos

Además de las controversiales exposiciones, el expresidente de la república invocó a los mandatarios de países vecinos a ir hacia una "guerra". Añadió que es una guerra contra la delincuencia y corrupción, dado el contexto de las últimas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la isla Chinería.

"Desde acá no solamente invoco al presidente Petro sino también al presidente de Chile, de Bolivia, de Brasil y de Colombia que de una vez vayamos a la guerra pero aquella guerra para terminar con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo", declaró Castillo

#Perú Expresidente Pedro Castillo al presidente @petrogustavo "Vamos a la guerra, pero a la guerra para terminar con la delincuencia, la corrupción y el saqueo" @teleSURtv pic.twitter.com/q8tXaYVYEC — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) August 11, 2025

En medio de las inoportunas declaraciones, la jueza Norma Carbajal le ordenó dar por concluido su manifestación, sin embargo Pedro Castillo hizo caso omiso a la petición. Cabe recalcar que ese momento de la audiencia era exclusivamente para poder presentarse.

Fiscalía presentó denuncia constitucional

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, el exmandatario habría liderado una organización criminal con la ayuda de distintos legisladores y otros funcionarios con el único fin de reunir votos congresales a cambio de favores que los beneficien. En ese sentido, se encuentran involucrados congresistas del partido de Acción Popular conocidos como 'Los Niños', entre ellos se encuentran:

Jorge Flores

Raúl Doroteo,

Darwin Espinoza

José Arriola

Silvia Monteza

Wilson Soto

Además congresistas como: Illich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Porter, Carlos Zeballos, Karol Paredes y Carlos Alva figuran por la presunta participación en la organización criminal liderada por Pedro Castillo. La Fiscalía les imputa haber cometido delitos como organización criminal, tráfico de influencias o cohecho pasivo impropio.