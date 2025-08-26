Defensoría del Pueblo interviene en caso Betssy Chávez con amicus curiae ante el Tribunal Constitucional

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Defensoría del Pueblo anunció que solicitó su participación como amicus curiae en el proceso de hábeas corpus presentado a favor de Betssy Betzabet Chávez Chino, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo.

Según el comunicado oficial, la institución busca "aportar una apreciación jurídico-técnica que coadyuve al debate de este Supremo Tribunal, garante de los derechos fundamentales".

El pedido fue elevado al Tribunal Constitucional (TC), órgano encargado de resolver la controversia, con el fin, tal como exponen, de fortalecer el análisis sobre los derechos fundamentales en juego.

Piden respeto al plazo de la prisión preventiva

Uno de los puntos centrales planteados por la Defensoría es la necesidad de garantizar el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva.

En palabras de la entidad, este aspecto constituye una "garantía indispensable frente a la arbitrariedad y en resguardo de la presunción de inocencia".

🔴#Comunicado 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐮𝐬 𝐜𝐮𝐫𝐢𝐚𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐁𝐞𝐭𝐬𝐬𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐯𝐞𝐳



La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de las personas, informa a... pic.twitter.com/IFWXIxQGjy — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) August 27, 2025

La institución remarcó que esta medida cautelar debe ser utilizada de manera excepcional y nunca como una condena anticipada.

El hábeas corpus como herramienta de protección

En su escrito, la Defensoría del Pueblo también subrayó la función esencial del hábeas corpus, "reafirmando su carácter de mecanismo célere y eficaz para garantizar este derecho" vinculado a la libertad personal.

El organismo defensor recalcó que este recurso constitucional es clave para frenar eventuales excesos en la restricción de la libertad individual, sobre todo en un contexto de medidas judiciales que pueden prolongarse más allá de lo razonable.

Igualdad ante la ley

Otro de los fundamentos expuestos es el principio de igualdad. La Defensoría enfatizó que este derecho "asegura que todas las personas reciban un trato jurídico uniforme, sin privilegios indebidos ni discriminaciones arbitrarias".

De esta manera, la entidad insistió en que cualquier análisis sobre la situación de Betssy Chávez debe hacerse bajo parámetros de objetividad y justicia, sin sesgos a favor o en contra de su persona.

Compromiso con la vigilancia penitenciaria

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar con una vigilancia permanente sobre las condiciones de las personas privadas de libertad.

"Subrayamos la urgencia de erradicar las graves problemáticas que atraviesa el sistema penitenciario en el Perú, promoviendo un enfoque humano y garantista que coloque la dignidad de la persona en el centro de la acción estatal", puntualizó el comunicado.

De esta manera, se conoció que la Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional participar en el caso de la expremier Betssy Chavez, a través del recurso de amicus curiae.