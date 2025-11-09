Poder Judicial: Jueces rechazan intentos de afectación a la independencia de la institución

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Jueces rechazaron injerencia o intento de afectación a la independencia del Poder Judicial. Ello, ante reformas legislativas que aseguran, debilitan la función judicial.

'Declaración de Tacna'

Jueces de diversas instancia del país se reunieron en el XVI Congreso Nacional de Jueces 2025, llevada a cabo en Tacna, desde donde rechazaron absolutamente a toda forma de intento de afectación a la independencia del Poder Judicial.

"El aire que respira la democracia es la separación de poderes y la independencia judicial, sin ellos, se asfixia; de modo que nada de lo escrito en la Constitución tendría sentido si no se respetan", subrayó el juez supremo Carlos Arias Lazarte, presidente de la Comisión Organizadora del XIV Congreso.

El rechazo se da ante las reformas legislativas que debilitan la función judicial, las decisiones que interfieren en procesos judiciales en trámites o debido a las campañas de deslegitimación pública y de agravios con la judicatura. Este rechazo se expresó a través del documento denominado 'Declaración de Tacna', suscrito por todos aquellos quienes participaron del encuentro.

Asimismo, renovaron su compromiso de ejercer la función judicial con firmeza, independencia, probidad y transparencia, utilizando todas las herramientas legales para juzgar de manera oportuna y firme a la delincuencia y criminalidad organizada que atormenta a nuestro país.

Además, se comprometieron a implementar estrategias multisectoriales para la lucha contra la criminalidad organizada, así como aplicar medidas urgentes a corto plazo, que impliquen la adopción de acuerdos plenarios, ampliación de competencias. También a fortalecer las capacidades técnicas y procesales de los magistrados las unidades de flagrancia.

Reforma judicial

Exigieron respeto del papel del Poder Judicial en todo proceso de reforma judicial, el cual debe dar en un amplio debate nacional ajeno cualquier interés indebido y preservando la autonomía de este poder del Estado.

Por otro lado, exigieron que, en respeto a la autonomía financiera y presupuestal del Poder Judicial, el presupuestos solicitado para el 2026 sea aprobado sin modificaciones ni condiciones, por ser indispensable para la labor.

En el acuerdo antes mencionado, acordaron también priorizar la transformación digital y la interoperabilidad del Poder Judicial como ejes estratégicos para garantizar una justicia moderna, rápida, eficiente y más accesible para la ciudadanía.

Sumado a ello, saludaron la aprobación de dos proyectos de ley que busca incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 y autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo, lo que requerirá la asignación del presupuesto.

Es así como los jueces rechazaron la injerencia o intento de afectación a la independencia del Poder Judicial, ante reformas legislativas que debilitan la función judicial.