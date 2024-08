Portalatino minimiza citación de Fiscalía por vínculos con Cerrón: "Parece que no hay noticias más relevantes"

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, acudió hoy a la Fiscalía de la Nación para brindar sus declaraciones, en calidad de testigo, sobre sus presuntos vínculos con Vladimir Cerrón y señaló que "jamás" obstaculizará las investigaciones.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria señaló que al asistir al Ministerio Público (MP) se está "poniendo a derecho", por lo que descartó obstaculizar las investigaciones en su contra.

De tal modo, se conoció que Portalatino ingresó exactamente a las 09:40 am a la sede del Ministerio Público, luego de haber sido citada para responder por la investigación que se le sigue al prófugo de la justicia, Cerrón Rojas.

En tal sentido, la legisladora mostró una actitud sarcástica al agradecer a la prensa por acudir a los exteriores de la sede fiscal para recoger sus declaraciones. "Agradezco la atención que me están brindando estos momentos, parece que no hay noticia más relevante", precisó.

Cabe mencionar que, la parlamentaria fue citada por la Fiscalía la Nación para que asista a sus instalaciones, el pasado 30 de julio, sin embargo, no asistió debido a que se encontraba como veedora de las elecciones presidenciales 2024 en la República Bolivariana de Venezuela.

"El partido Unión Socialista de Venezuela me invitó el 01 de julio, la notificación fue posterior (..) Es importante manifestar que, me llega la notificación de conducción compulsiva a las 20:31 minutos del día, pero saben que el despacho no trabaja a esas horas"