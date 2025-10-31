PPK confirma su precandidatura al Senado: "He sufrido mucho en estos años por una persecución"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirmó que será precandidato al Senado por la alianza política Fuerza y Libertad, tras ser invitado por el grupo liderado por Fiorella Molinelli, candidata presidencial.

PPK vuelve a la política

A través de un video publicado por la propia Fiorella Molinelli, PPK comienza su anuncio asegurando haber sido víctima de una persecución que inició desde que asumió como mandatario.

"Yo soy Pedro Pablo Kuczynski tu expresidente, que ha sufrido mucho en estos años por una persecución que empezó el día en que asumí mis funciones hace 8 años, pero yo no me quiero quedar ahí lamentándome. Lo que me interesa es que el Perú sea un país que saque adelante el inmenso potencial que tenemos", indicó al inicio

A lo largo del video recordó su amplia experiencia en diferentes sectores, incluso en ministerios y señaló que busca sumar su aporte para la lucha contra la criminalidad, así como con la crisis social y política que se vive en los últimos años.

"Aquí estoy para dar consejos, yo he sido un ministro de Finanzas, de Economía, de Energía y Minas, exitoso, he hecho muchas cosas y yo quiero que los próximos 5 años sean de hacer cosas que construyan al país, no que lo destrocen como ocurre hoy con la extorsión, el crimen, el Poder Judicial y la Fiscalía que no funcionan", expresó.

Será candidato al Senado por Lima

"He aceptado la invitación de Fuerza y Libertad para ser su candidato al Senado por Lima", continuó antes de manifestar su fe por la candidatura de Fiorella Molinelli a la presidencia, así como el grupo humano que armó rumbo a las Elecciones Generales 2026.

"Son gente profesional, que es gente incorruptible y que tiene ideas claras sobre como sacar el Perú adelante. Estoy aquí para dar consejos de una carrera internacional y política que ha durado más de 60 años. Y lo que necesitamos hoy es que la experiencia se junte con la juventud que es el futuro del Perú y a la cual, yo quiero apoyar con todo mi corazón", aseguró.

Su candidatura ya se encuentra en la plataforma oficial del partido y cabe señalar que, el exmandataria enfrenta acusaciones vinculadas al caso Odebrecht, por presuntos pagos encubiertos como consultorías por su empresa Westfield Capital, cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.

Es en ese contexto que, Pedro Pablo Kuczynski confirmó su precandidatura al Senado por Lima, como parte de la lista de Fuerza y Libertad.