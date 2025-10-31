RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Busca ser Senador

PPK confirma su precandidatura al Senado: "He sufrido mucho en estos años por una persecución"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se lanza como precandidato al Senado con la alianza política Fuerza y Libertad. A través de un video publicado por la candidata presidencial Fiorella Molinelli, lo confirmó.

PPK se lanza como precandidato al Senado
PPK se lanza como precandidato al Senado (Composición Exitosa)

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/10/2025

Síguenos en Google News Google News

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirmó que será precandidato al Senado por la alianza política Fuerza y Libertad, tras ser invitado por el grupo liderado por Fiorella Molinelli, candidata presidencial. 

PPK vuelve a la política

A través de un video publicado por la propia Fiorella Molinelli, PPK comienza su anuncio asegurando haber sido víctima de una persecución que inició desde que asumió como mandatario. 

"Yo soy Pedro Pablo Kuczynski tu expresidente, que ha sufrido mucho en estos años por una persecución que empezó el día en que asumí mis funciones hace 8 años, pero yo no me quiero quedar ahí lamentándome. Lo que me interesa es que el Perú sea un país que saque adelante el inmenso potencial que tenemos", indicó al inicio

A lo largo del video recordó su amplia experiencia en diferentes sectores, incluso en ministerios y señaló que busca sumar su aporte para la lucha contra la criminalidad, así como con la crisis social y política que se vive en los últimos años. 

"Aquí estoy para dar consejos, yo he sido un ministro de Finanzas, de Economía, de Energía y Minas, exitoso, he hecho muchas cosas y yo quiero que los próximos 5 años sean de hacer cosas que construyan al país, no que lo destrocen como ocurre hoy con la extorsión, el crimen, el Poder Judicial y la Fiscalía que no funcionan", expresó. 

Exgobernador de Áncash sobre Jaime Villanueva: "En otras oportunidades ha mentido en sus declaraciones"
Lee también

Exgobernador de Áncash sobre Jaime Villanueva: "En otras oportunidades ha mentido en sus declaraciones"

Será candidato al Senado por Lima

"He aceptado la invitación de Fuerza y Libertad para ser su candidato al Senado por Lima", continuó antes de manifestar su fe por la candidatura de Fiorella Molinelli a la presidencia, así como el grupo humano que armó rumbo a las Elecciones Generales 2026. 

"Son gente profesional, que es gente incorruptible y que tiene ideas claras sobre como sacar el Perú adelante. Estoy aquí para dar consejos de una carrera internacional y política que ha durado más de 60 años. Y lo que necesitamos hoy es que la experiencia se junte con la juventud que es el futuro del Perú y a la cual, yo quiero apoyar con todo mi corazón", aseguró. 

Titular del Midis anuncia reforma del Programa de Alimentación Escolar: "No habrán más cambios de nombre ni pantalla"
Lee también

Titular del Midis anuncia reforma del Programa de Alimentación Escolar: "No habrán más cambios de nombre ni pantalla"

Su candidatura ya se encuentra en la plataforma oficial del partido y cabe señalar que, el exmandataria enfrenta acusaciones vinculadas al caso Odebrecht, por presuntos pagos encubiertos como consultorías por su empresa Westfield Capital, cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. 

Es en ese contexto que, Pedro Pablo Kuczynski confirmó su precandidatura al Senado por Lima, como parte de la lista de Fuerza y Libertad. 

José Jerí brindará su primer balance del estado de emergencia "en estos días", según titular del Midis
Lee también

José Jerí brindará su primer balance del estado de emergencia "en estos días", según titular del Midis

Temas relacionados Fiorella Mollinelli Fuerza y Libertad Pedro Pablo Kuckynski PPK Precandidato al Senado senado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA