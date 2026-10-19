PPK: expresidente fue sometido a exámenes médicos en una clínica: esto se sabe de su estado de salud

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard se sometió a una serie de exámenes médicos este lunes 19 de octubre en la clínica Angloamericana, ubicada en el distrito de San Isidro. Cabe precisar que, el exmandatario cumplió 88 años a inicios de mes.

Del mismo modo, el exjefe de Estado entre 2016 y 2018 podría adoptar por seguir un tratamiento en el extranjero, debido a que el Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país por 18 meses que recaía en su contra, tras el archivamiento del proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.

Expresidente padece un problema estomacal

Según lo revelado por Infobae Perú, el también exministro de Economía sufrió un problema estomacal, por lo que sus médicos le hicieron pruebas para determinar su real estado de salud.

No obstante, quienes se encargaron de descartar cualquier gravedad fueron su exvicepresidenta Mercedes Aráoz y su abogado Julio Midolo, este último informó que pasada las 2:30 p. m. recibió el alta médica, retirándose a su domicilio sin presentar complicación alguna.

Como se recuerda, Kuczynski Godard padece también de presión alta, motivo por el cual en más de una oportunidad ha sido internado por problemas cardíacos (taquicardia), en el marco del caso "Westfield", donde la Fiscalía lo había acusado de presuntamente liderar una organización criminal.

Su situación legal en el caso "Odebrecht"

En mayo último, el Poder Judicial declaró fundado un recurso de apelación presentado por el expresidente del Pedro Pablo Kuczynski y ordenó dar por concluida la investigación en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir.

El juez Richard Concepción Carhuancho sustentó su fallo ante la falta de elementos que prueben una dificultad para identificar el origen del presunto dinero ilícito. Según la resolución, los fondos cuestionados transitaron por el sistema financiero formal, a través de bancos internacionales, como JP Morgan y Scotiabank. En ese sentido, siempre resultó rastreable.

Según la tesis fiscal, PPK recibió 300 000 dólares para su campaña presidencial del año 2011, así como una transferencia bancaria de 50 000 dólares, a través de la empresa Westfield Capital. Para los representantes del Ministerio Público, ambos montos provinieron de la División de Operaciones Estructuradas o también conocida como "Caja 2" de la compañía brasileña Odebrecht.

Como parte de su requerimiento, la Fiscalía había solicitado 35 años de cárcel contra el expresidente, pedido que también pasó al archivo, así como las otras medidas restrictivas impuestas en su contra.