Premier Adrianzén respalda a titular del Midis y descarta cambios en el gabinete ministerial

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, indicó que el Ejecutivo no pretende hacer ningún cambio en el gabinete ministerial y que Julio Demartini del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuenta con su respaldo.

El titular del Midis, Julio Demartini declaró que su continuidad en su puesto gubernamental aún se encuentra en evaluación luego de que se revelara que la Fiscalía había iniciado una investigación en su contra por el caso Qali Warma.

Frente a la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo pueda quedarse sin titular, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que le brinda todo su respaldo. Gustavo Adrianzén también aclaró que no habrán cambios en el gabinete ministerial.

"Escuché las declaraciones del ministro, no he tenido la oportunidad de hablar con él. Lo haremos seguramente en el transcurso del día. Pro si me preguntan por cambios en el gabinete, personalmente el que habla no tiene ninguna pretensión de hacer un ningún cambio por ahora", declaró el Primer Ministro.