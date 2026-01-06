José Jerí anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao: "El tiempo que sea necesario"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí informó su intensión de ampliar el estado de emergencia de Lima y Callao por ser una herramienta que ayuda en el combate a la criminalidad.

Visita a alcalde de Carabayllo

El mandatario visitó la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, tras sufrir un quinto atentado la noche del 5 de enero por parte de sujetos que arrojaron una granada en el frontis de su domicilio. Jerí llegó al lugar alrededor de las 12:30 a. m., acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

La visita fue parte de una reunión que duró más de una hora, en la que se implementó estrategias respecto a la seguridad del burgomaestre, según detalló el presidente.

"Es la quinta que sucedió este incidente y hemos planteado algunas acciones de inteligencia y otras complementarias para poder averiguar cuál es el origen real y sobre ello, tomar las acciones. Este es un ejemplo de que cuando una autoridad toma una determinación va a tener un nivel de resistencia de aquellos delincuentes que no les gusta que la autoridad tome decisiones", señaló.

Estado de emergencia tiene resultados positivos

Tras su reunión, acudió a la comisaría El Progreso, para llevar a cabo una visita inopinada, a su salida, el jefe de Estado resaltó que el estado de emergencia implementado en su Gobierno, viene dando resultados positivos.

"Según cifras preliminares que hemos podido escuchar el día de hoy de parte del ministro de Justicia, hay indicadores que en cierta medida han disminuido pero que en los próximos días, previa validación adicional que vamos a realizar y vamos a poder presentarlas en el marco de la presentación del Plan nacional de seguridad ciudadana", declaró.

Es en ese sentido que consideró que la medida adoptada por su Gobierno, y que ha sido tomada por gestiones, anteriores, tiene actualmente éxito, por lo que planea ampliarla el tiempo que le queda en la gestión.

"El estado de emergencia es un mecanismo, una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. (...) Obviamente yo lo voy a extender y yo lo he dicho desde el inicio. El tiempo que sea necesario se va a extender para que ello nos permita progresivamente recuperar índices de tranquilidad y de seguridad", expresó.

Resaltó que todo Gobierno debe tener un "tiempo necesario" para elegir un mecanismo contra la inseguridad ciudadana y criminalidad, especialmente para que surja el efecto deseado.

Es en ese sentido, que el presidente José Jerí anunció su intención de ampliar el estado de emergencia en Lima y Callao ante los niveles de criminalidad.