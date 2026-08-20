Premier Luis Galarreta y ministros acuden hoy al congreso para exponer la política general del gobierno ante la Cámara de Diputados

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudirá este jueves 20 de agosto al Congreso de la República para presentar ante la Cámara de Diputados la Política General de Gobierno de su gabinete. La sesión comenzará a las 10 a. m. y contará con la presencia de todos los integrantes del Consejo de Ministros.

La exposición tendrá como objetivo presentar los lineamientos estratégicos que orientarán las acciones del Ejecutivo y explicar las medidas que el Gobierno plantea implementar durante su gestión.

La jornada también permitirá que los diferentes grupos parlamentarios conozcan las prioridades del gabinete y planteen sus posiciones frente a las propuestas presentadas.

¿Qué temas abordará el gabinete?

Durante su intervención, Galarreta presentará un diagnóstico sobre la situación del país y las principales líneas de acción que seguirá el Ejecutivo. Entre los asuntos que serían incluidos en la exposición figuran la estrategia frente al fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y el desarrollo económico.

Estos temas forman parte de las principales preocupaciones de la población y representan algunos de los desafíos que deberá afrontar el Gobierno. La presentación busca explicar cómo se pretende orientar la gestión del gabinete frente a estas problemáticas y cuáles serán las prioridades planteadas desde el Ejecutivo.

El premier sostuvo que la exposición no debe ser entendida únicamente como una formalidad dentro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese sentido, destacó que el propósito es comunicar de manera directa los objetivos de la gestión.

"Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía", señaló Galarreta.

La exposición permitirá, además, que los diputados intervengan después de la participación del jefe del gabinete. De acuerdo con lo señalado en la segunda nota, dentro del Legislativo se prevé que la jornada tenga una duración aproximada de entre cuatro y seis horas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 130 de la Constitución y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Consejo de Ministros se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados.



Conoce el procedimiento. 👇 pic.twitter.com/eWSKjZ3HRn — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 20, 2026

¿Cómo será la presentación ante la Cámara de Diputados?

La exposición del presidente del Consejo de Ministros ante la Cámara de Diputados seguirá una serie de etapas que incluyen la fijación de la agenda, la presentación de la Política General de Gobierno y el posterior debate parlamentario.

Una vez iniciado el pleno, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros expondrá la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Tras la intervención del gabinete, los diputados podrán participar en el debate para analizar las propuestas presentadas y plantear sus posiciones.

Esta presentación debe realizarse dentro de los 30 días calendario de haber asumido sus funciones el presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, se precisa que la exposición no da lugar a una cuestión de confianza, conforme al artículo 130 de la Constitución y el artículo 153 del Reglamento del Congreso.

Una presentación sin cuestión de confianza

Esta modificación responde a una reforma constitucional aprobada por el Congreso anterior. Asimismo, conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Perú, la presentación del gabinete ante la Cámara de Diputados no implica el planteamiento de una cuestión de confianza.

La Presidencia del Consejo de Ministros también ha señalado que la jornada representa una muestra de respeto del Ejecutivo hacia la independencia de poderes y el cumplimiento de las normas constitucionales. A ello se suma la posibilidad de escuchar las posiciones de las diferentes bancadas y generar espacios de diálogo entre ambos poderes del Estado.

La exposición de Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados será un momento clave para conocer las prioridades del Ejecutivo y las medidas que pretende impulsar en áreas sensibles como seguridad, economía y prevención frente al fenómeno El Niño.