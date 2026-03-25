Presidente Balcázar condecora a Julio Velarde con la orden 'El Sol del Perú' en grado de Gran Cruz

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar condecoró este miércoles 25 de marzo al titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, con la orden 'El Sol del Perú', en grado de Gran Cruz.

En una ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno, donde también estuvo presente el canciller Hugo de Zela, el jefe de Estado destacó a la máxima autoridad del BCRP por los más de 20 años de servicio al mando de la institución en diversos gobiernos y su trayectoria en el servicio público.

Destaca su labor para la estabilidad monetaria y consolidación del sol peruano

Durante su discurso de honor, el mandatario enalteció la labor funcionario por lograr mantener la estabilidad monetaria y por consolidar a la moneda nacional a nivel nacional, motivo de admiración de otras economías de la región.

"La condecoración que el día de hoy le imponemos a nombre de la Nación agradecida, no solo celebra su distinguida carrera y su impecable trayectoria, sino también algo más profundo, el valor de la continuidad técnica de la responsabilidad institucional y de confianza pública", mencionó el presidente Balcázar.

Asimismo, señaló que bajo el liderazgo del actual presidente del BCRP se ha fortalecido el sol peruano. "Cuando una institución monetaria es sólida, el país gana un ancla de estabilidad", mencionó el mandatario del Perú, quien, a su vez, destacó su respeto por el Banco Central.

"Por ello, al reconocer esta carrera, reconocemos también el significado de una institución que debe sostenerse por encima de las coyunturas, con profesionalismo y con respeto a sus funciones, en tiempos de incertidumbres provenientes de las circunstancias históricas que atraviesan a un país o provengan del exterior", expresó.

(Noticia en desarrollo...)