Presidente José Balcázar evalúa otorgar un seguro para transportistas víctimas de criminalidad

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar anunció que su gobierno está evaluando otorgar un seguro para los choferes y cobradores que han sido víctimas del crimen, sobre todo a quienes han perdido sus unidades de trabajo. "Espero que el Congreso nos apoye y no se oponga", manifestó.

Evalúa otorgar un seguro para transportistas víctimas de criminalidad

El mandatario José María Balcázar, se refirió acerca de los compromisos que tiene con el país en materia de seguridad, tal es el caso de los transportistas que son víctimas de la criminalidad a quienes adelantó que su Gobierno evalúa brindarles un seguro.

En tal sentido, sostuvo que es un tema que se ha abordado, días atrás, durante una reunión con los trabajadores de dicho sector en Palacio de Gobierno. Al respecto, indicó que ellos "se encuentran interesados" en que el Estado les brinde un apoyo para soportar la reducción de su flota de sus unidades móviles a consecuencia de los actos criminales.

"Al mismo tiempo para las víctimas directas que son los choferes y cobradores de eso nadie se acuerda. A ellos como propietarios se les va a dar una ayuda, pero al mismo tiempo también a quienes soportan la agresión", afirmó.

Bajo esa premisa, expresó "espero que el Congreso nos apoye y no se oponga" en relación a brindar esta compensación económica. Sobre ello, subaryó que se encuentra trabajando con el Ministerio de Economía y reveló que se llevará a cabo una segunda reunión con los agraviados. "Me parece interesante eso porque en verdad la pérdida de los transportistas es enorme", añadió.

El gran contingente policial en las marchas de jóvenes en contra del Gobierno

De otro lado, al jefe de Estado se le consultó acerca de qué opinión le merece sobre la presencia de un gran contingente policial que se observa en las marchas que jóvenes de la generación Z realizan para levantar su voz de protesta en contra del Gobierno, acto que no se presencia para combatir la criminalidad.

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