Presidente Balcázar ratifica trabajo firme para combatir inseguridad ciudadana: "Vamos a dar un buen golpe"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exlusiva con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció entorno a la crisis de inseguridad ciudadana que viene azotando a la ciudadanía en todo el país. Al respecto, la autoridad precisó que se aplicarán medidas más drásticas para hacerle frente a los criminales que atacan no solo a transportistas, sino a la ciudadanía en general.

Balcázar ratifica trabajo del Ejecutivo

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Balcázar se refirió al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual ya se encuentran aplicando desde el Ejecutivo con la finalidad de enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia. Asimismo, mencionó la gestión del nuevo premier Luis Arroyo.

En esa línea, consideró que el presidente del Consejo de Ministros, Arroyo, resultaría ser "experto" en la materia por lo que ayudaría a enfrentar dicho flagelo. Además, indicó que la modernidad de equipos también contribuiría a identificar los casos de extorsiones que, actualmente ataca contra negocios, transportistas, comerciantes y más.

"Nosotros estamos trabajando un plan de seguridad nacional, especialmente con Lima, estamos con nuevo premier que es experto también en la materia. Hay equipos modernos para enfrentar todo tipo de extorsiones (...)", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 20 de marzo.

Es así que, en torno a los casos de extorsiones vía telefónica, el presidente informó que se van a adquirir equipos modernos, de última generación, para dar un "duro golpe" hacia las bandas criminales; ello en el marco de los recientes ataques armados ejecutados contra empresas de transporte público y demás casos.

Cifras sobre delincuencia se "redujeron"

Cabe mencionar que, Balcázar destacó las cifras que indicarían una supuesta caída de los casos de delincuencia; ello a pesar de que se continúan presentando diariamente ataques contra conductores, empresarios y otros. Según precisó, estos datos provienen del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para el presidente, la extorsión es un fenómeno que se viene arrastrando desde hace muchos años, el cual se ha focalizado en territorio peruano, por lo que ha presentado un incremento serio. "No se ha visto un fenómeno de tanta magnitud como en el Perú", detalló.

Sobre minería ilegal

En otro momento, Balcázar se refirió a la minería ilegal, señalando que desde su Gobierno se está dando una "fuerte atención", debido a que existiría el financiamiento a partidos políticos, los cuales no nombró. Por ello, se estaría dando un claro golpe; como ejemplo, estaría la situación en Pataz (La Libertad).

"Hasta una minería que es formal, según se dice como La Poderosa, compra el orden de los extorsionadores y de la gente que ilegalmente extrae el oro en esa zona, esta es una respuesta totalizante que tenemos que darle", enfatizó.

De esta manera, el presidente José María Balcázar ratificó el trabajo del Ejecutivo en enfrentar las distintas problemáticas que atraviesa el país, entre ellos, la crisis de inseguridad ciudadana.