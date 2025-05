Primero la Gente: Denuncian que partido político habría falsificado firmas de peruanos en el extranjero

El programa Punto final reveló este domingo que ciudadanos peruanos residentes en el extranjero fueron inscritos como militantes del partido político Primero la Gente sin su consentimiento.

Entre los casos expuestos está el de Nidia Quispe Huamán, quien vive en Chile desde hace casi diez años. A pesar de ello, figura como afiliada al partido, algo que ella niega rotundamente, asegurando que nunca firmó ficha alguna y calificando la situación como "imposible".

También se mencionan los casos de Estefany Hidalgo Antezana, residente en Francia, y Ángela Hermoza Paz, quien vive en Estados Unidos desde hace tres años. Ambas rechazan haber participado en proceso alguno de afiliación, aunque sus nombres figuran en registros partidarios desde 2022.

Las fichas de afiliación de estas personas fueron presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte del trámite de inscripción del partido. Según el reportaje, los documentos habrían sido elaborados utilizando información obtenida de la base de datos del Reniec, mediante una cuenta vinculada a Sergio Segura, funcionario de SUNARP.

Sin embargo, Segura negó cualquier implicancia, afirmando que su acceso fue desactivado en 2019 y reactivado 17 meses después sin su autorización.

Ante esta situación, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y actual militante de Primero la Gente, expresó su preocupación por la legitimidad del proceso de inscripción del partido. Aunque pidió una investigación para esclarecer los hechos, señaló que no renunciará mientras no se demuestre que hubo una acción institucional deliberada.

"El mundo de la política hoy es un mundo de corrupción y de crimen organizado y la tentación es salir corriendo, la mía también, pero me quedo porque es mi país y no voy a dejar que sea gobernado por la gente incorrecta. Hasta que no esté segura de que no fue una decisión institucional, no me voy a ir", expresó.