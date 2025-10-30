Leslie Moscoso se quiebra al revelar DESGARRADOR episodio que atravesó su hija: "Le pido perdón todos los días"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz cómica Leslie Moscoso será la próxima participante en sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. El programa dominical lo confirmó así en un adelanto que ya ha causado conmoción por las estremecedoras revelaciones ligadas a su vida y en especial a un episodio difícil que atravesó su hija.

Leslie Moscoso se quiebra tras duras confesiones

La integrante de 'La Casa de la Comedia' será la nueva invitada de Beto Ortiz, el próximo domingo 2 de noviembre en 'El Valor de la Verdad'. La también modelo se animó a participar del programa concurso en la que deberá responder un total de 21 preguntas con la posibilidad de poder ganar el premio de 50 mil soles.

En el adelanto oficial del espacio televisivo, publicado en sus redes sociales oficiales, se oye expresar a Leslie, al borde del llanto, que fue víctima de violencia de género, tema que ha decidido visibilizar a fin de que otras mujeres que atraviesan lo mismo no se queden calladas y denuncien.

"Él me puso una cinta en la boca para que yo no gritara. Sentí que el alma se me salía del cuerpo (...) me aventó a la cama, me metió puñetes, patadas, como una piñata me agarró", manifiesta Moscoso en el audiovisual.

El episodio fatal que vivió su hija

En otro momento del video, se escucha a la voz en off decir: "El horror no acabó ahí, su esposo abusó de lo más sagrado: su hija". Dando pie a una Leslie Moscoso totalmente destrozada al recordar ese fatídico episodio y narrar a detalle lo suscitado con su primogénita.

"La psicóloga me pregunta que si yo tenía conocimiento de que ella habría sufrido de tocamientos y no sabía absolutamente nada. Yo le pido perdón a mi hija todos los días (...) No te imaginas el dolor que sentí en ese momento sentí que me moría", sostiene Lesli Moscoso sollozando.

Ante ello, su hija, quien es una de sus invitadas al programa, señaló que se dio cuenta de muchas cosas. "Yo no tenía la culpa y que yo no lo había provocado", acotó la primogénita de la actriz cómica.

Y en el tramo final de este adelanto de 'El Valor de La Verdad", se escucha cómo el exesposo de Leslie Moscoso, José Córtez, la amenaza cuando ella le solicita el divorcio. "Te vas a ir a la tumba, acuérdate de mí", expresó el hombre.

Como vemos, Leslie Moscoso será la próxima participante de 'El Valor de la Verdad'. Al respecto, al borde del llanto expresará duras confesiones, siendo la más resaltante una relacionada con su hija.