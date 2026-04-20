Elecciones Complementarias no procederán, según experto: "No hay un marco legal"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La posibilidad de realizar Elecciones Complementarias tras la reciente jornada electoral ha quedado prácticamente descartada. Así lo afirmó el especialista en temas electorales, José Tello, quien sostuvo que este escenario no es viable debido a la inexistencia de un marco legal que lo respalde en elecciones generales.

En entrevista para Exitosa, el experto en temas electorales, José Tello, fue enfático al precisar que esta figura no aplica para la elección de autoridades nacionales. Dejando en claro que su alcance es limitado y específico dentro del sistema electoral peruano.

"En elecciones generales esto no se produce. Cuando hablamos de elecciones generales hablamos presidente, vicepresidente, fórmula presidencial, hablamos de legislativo, es decir, ahora Cámara de Diputados y Senadores y hablamos del Parlamento Andino. La elección complementaria solamente tiene marco legal para la elección municipal", añadió.

El planteamiento de convocar a una nueva votación surgió luego de que más de 3,2 millones de peruanos no acudieran a las urnas por diversos motivos, lo que generó cuestionamientos y propuestas desde distintos sectores políticos.

Un mecanismo limitado a elecciones municipales

El especialista explicó que las Elecciones Complementarias existen únicamente en un contexto específico: cuando se trata de comicios municipales anulados en determinadas jurisdicciones. En estos casos, sí hay una regulación clara que establece cuándo y cómo deben realizarse.

Según indicó, este tipo de elecciones está calendarizado y responde a situaciones puntuales. Se realiza el primer domingo de junio del año siguiente a los comicios en los que se detectan irregularidades que ameritan su nulidad.

Fuera de ese supuesto, no existe otra figura similar que permita repetir una elección a nivel nacional. Por ello, Tello insistió en que trasladar esta idea al ámbito de elecciones generales no tiene sustento legal ni procesal.

Responsabilidad política y expectativas ciudadanas

El experto también se refirió a las declaraciones de algunos candidatos que han promovido esta alternativa, señalando que este tipo de propuestas puede generar confusión en la población.

En ese sentido, se demostró que los actores políticos deben actuar con prudencia, especialmente en un contexto de alta sensibilidad electoral.

"Hay que entender un poco su temperamento, o sea, ellos también están una elección que pueden ver que incluso se les está escapando de las manos. Entonces, en este tipo de circunstancias...ellos tienen que guardar la mesura, siempre prudentes, están justamente aspirando a conducir el país", señaló.

Asimismo, advirtió que es fundamental que quienes participan en la contienda conozcan los límites legales del sistema electoral y comuniquen información veraz a la ciudadanía, evitando crear expectativas que no podrán cumplir.

En un escenario marcado por la incertidumbre y el malestar de millones de electores que no pudieron votar, la aclaración de expertos resulta clave. La ley es clara: las Elecciones Complementarias no son una opción en cómics generales, lo que obliga a centrar el debate en soluciones viables dentro del marco legal vigente.