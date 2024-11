Requena lamenta ausencia de Dina Boluarte en CADE Ejecutivos 2024: "Deja un sabor amargo"

30/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

Dina Boluarte no deja de estar exenta de la polémica ni en sus declaraciones ni en sus acciones. La más recientes de estas fue su ausencia en el CADE 2024, cuya presencia estaba confirmada incluso un día antes de su presentación. José Requena, en conversación con Exitosa, opina sobre que imagen dejaba la decisión final de l

"La información que se tenía era que la presidenta iba a ir", declara Requena

El analista político declara que su ausencia repentina fue muy sentida y genera diversas suspicacias. Aun así asegura que la acción tomada por la presidenta no terminó manchando ni opacando al evento organizado en Arequipa. Aunque destaca que hubiera sido un gesto positivo, al tomar en cuenta el incremento de la desaprobación de la mandataria con respecto al año anterior.

"Yo pensaría que efectivamente ha preferido no enfrentarse a un auditorio que eventualmente pensó que iba a ser hostil. Pero además todo el desorden respecto a la expectativa de si iba o no iba, porque no es que hubo una negativa. Hasta la noche previa a la clausura la información que se tenía era que la presidenta iba a asistir. Incluso había un equipo de avanzada. Ha sido algo sorpresivo. Esto no ha impedido que el evento discurra, que el evento toque temas que los organizadores consideraron importantes, pero como te digo, como señal, como gesto deja un sabor amargo", exponía Requena.

Requena señala que Boluarte posiblemente haya preferido no enfrentarse a un escenario hostil y con preguntas que podrían dejar su imagen aun más deteriorada de lo que ya se encuentra. No obstante, reiteró que el evento no se vio afectado por al acción tomada por la mandataria. Agregó igualmente que la presidenta cuenta con una distancia importante con el grupo de empresarios del Perú.

¿Por qué no asistió Dina Boluarte al CADE 2024?

El pasado miércoles 28 de noviembre la presidenta declinó su participación en el foro empresarial de CADE Ejecutivos 2024, donde estaba planeado que la mandataria del Perú dialogara con el presidente del IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós. Esta ausencia fue justificada con la presencia de Boluarte en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Muchos datos y opiniones salieron a relucir sobre la decisión de declinar su presentación al foro empresarial. No obstante, la misma organización del CADE se encargó de explicar que la ausencia de la mandataria se debió a su participación en el Consejo de Ministros.

En conclusión, la opinión que brinda el comunicador y analista político, José Carlos Requena, es que la postura de la presidenta Dina Boluarte de no ir al CADE 2024 deja un vacío y genera suspicacias sobre el mensaje que la mandataria y su entorno querían brindar a todos. En sus palabras lo define como "un sabor amargo" que deja la ausencia de la presidenta de la Nación en el foro empresarial hace unos días.