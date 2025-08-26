Retiro del Perú de la Corte IDH "se está evaluando": Ministro Ángel Manero asegura que "no hay nada definido"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se pronunció ante la posibilidad que existe de que el Perú se retire de la Corte IDH; ello ante la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. Sobre ello, indicó que la posibilidad se está evaluando; sin embargo, él no se encuentra a favor de dicha medida.

Sobre retorno de Santiváñez al Gabinete

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) también se refirió al retorno de Santiváñez al Gabinete Ministerial a pesar de haber sido censurado como ministro del Interior.

"Esa es una posibilidad que se está evaluando, no hay nada definido, hay ministros que están a favor, hay ministros que están en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la Corte IDH, al final el Ejecutivo tomará su decisión", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Manero aseguró respetar las diversas opiniones de los altos mandos en el Ejecutivo en el marco del retorno de Santiváñez. Según indicó, el premier Eduardo Arana tiene experiencia política, por lo que supone, antes del nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia, realizó las consultas respectivas. "No hay preocupación", precisó.

Angel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, dijo que "no hay preocupación" por el regreso de Juan José Santiváñez al gabinete. Además, indicó que está en contra del retiro del Perú de la Corte IDH



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/KdOydfkxWZ — Canal N (@canalN_) August 25, 2025

En tal sentido, fue consultado sobre una posible reforma del sistema de justicia. Ante ello, indicó que esta es una propuesta que ya había ofrecido el Gobierno de Boluarte Zegarra y espera que se llegue a concretar en los próximos meses.

Salida de la Corte IDH la decidirá el Ejecutivo

Cabe mencionar que, sobre una posible coincidencia en que Santiváñez haya sido designado titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) cuando existe la propuesta de un retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el ministro Manero indicó que, por el momento, solo es un planteamiento que se encuentra en evaluación y aún no hay una definición de lo que se hará.

Según indicó, existen posturas diferentes dentro del Gabinete sobre dicho tema; algunos se encuentran a favor y otros en contra. En su caso, considera que "no es conveniente" dicha separación; sin embargo, quien tome la decisión final serán las cabezas del Ejecutivo.

De esta manera, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, indicó que se encuentra en contra de que el Perú se retire de la Corte IDH. Además, se refirió a la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.