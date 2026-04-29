Rey Carlos III lanza indirecta histórica a Donald Trump durante cena de gala en la Casa Blanca

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La visita oficial del rey Carlos III a Estados Unidos incluyó una cena de Estado en la Casa Blanca ofrecida por Donald Trump y Melania. El encuentro, celebrado en la Sala Este, reunió a autoridades, diplomáticos y personalidades de ambos países en un ambiente solemne, pero también distendido.

El monarca británico aprovechó la ocasión para combinar diplomacia y humor, dejando frases que rápidamente se convirtieron en el centro de atención.

"Ustedes hablarían francés"

En medio de los brindis y discursos, Carlos III lanzó una frase que arrancó carcajadas. Esta se dio a modo de réplica irónica a la conocida afirmación del presidente estadounidense de que, sin la intervención de su país en la Segunda Guerra Mundial, Europa hablaría alemán.

"Usted comentó recientemente, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que si no fuera por nosotros, usted hablaría francés".

La broma del monarca no fue improvisada. Remitió a la rivalidad colonial entre Gran Bretaña y Francia en el siglo XVIII, cuando ambas potencias disputaban el control de Norteamérica, mucho antes de que Estados Unidos se independizara

La victoria británica en la Guerra de los Siete Años (1756-1763) consolidó el predominio inglés en gran parte del territorio, desplazando a Francia y sentando las bases de lo que luego sería Estados Unidos. En ese sentido, la frase de Carlos III recordó que la lengua inglesa se impuso en el continente gracias a la hegemonía británica previa a la independencia.

El comentario, lejos de la carga histórica que representa, fue bien recibido por Trump y los asistentes, quienes celebraron el gesto con prolongadas risas. Incluso el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, usó sus redes para unirse al festajo, asegurando que lo afirmado por Carlos III "hubiera sido genial".

Macron mostró simpatía por la indirecta lanzada por Carlos III

Otros gestos y mensajes

El monarca también evocó el incendio de la Casa Blanca en 1814, provocado por tropas británicas, y obsequió a Trump una campana del submarino HMS Trump, como símbolo de la historia compartida entre ambas naciones.

Además, aprovechó la ocasión para subrayar la importancia de la OTAN, el apoyo a Ucrania y la lucha contra el cambio climático, temas en los que sus posturas contrastan con las más críticas o escépticas del presidente estadounidense.

El episodio refleja cómo Carlos III combina diplomacia y humor para suavizar tensiones y, al mismo tiempo, recordar la profundidad de los vínculos históricos entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Su frase sobre "hablar francés" no fue un simple chiste, sino una alusión a la rivalidad colonial que definió el destino lingüístico y cultural del país. En un contexto de alta exposición política, el monarca logró que la cena de gala se convirtiera en un espacio donde la historia, la ironía y la diplomacia se entrelazaron, dejando una anécdota que resonará más allá del protocolo oficial.