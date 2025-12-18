Roberto Burneo sobre posible denuncias constitucional al JNE por caso Acción Popular: "Estamos tranquilos"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se refirió a las posibles presentaciones de denuncias constitucionales contra la institución por haber anulado las elecciones primarias de Acción Popular y ocasionando que no puedan participar de las Elecciones Generales 2026.

Caso Acción Popular

En una conferencia de prensa tras la suscripción del Pacto Ético Electoral por parte de las organizaciones políticas que participarán de los comicios, el titular del JNE indicó que los miembros del Pleno se encuentran "tranquilos".

"Nosotros estamos totalmente tranquilos porque como pleno del Jurado, venimos trabajando con total independencia, transparencia e imparcialidad, eso se debe respetar respecto de todos los competidores", expresó.

Recordó que el JNE es la máxima entidad en materia electoral por lo que afirmó que están seguros de que los Poderes del Estado y los involucrados actuarán en respeto a ello.

"Nosotros lo que vemos es que venimos trabajando con total independencia y venimos trabajando arduamente y así va a ser nuestra línea de trabajo en todo el 2026 y lo que venga los próximos años", aseguró.

Saludó a partidos que suscribieron Pacto

Por otro lado, fue consultado por su mensaje hacia aquellos candidatos que no han suscrito el Pacto Ético Electoral: Rosario del Pilar Fernández, Fiorella Molinelli, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. Ante ello, el titular del JNE prefirió felicitar a quienes si se sumaron.

"Nosotros saludamos a los que han suscrito el pacto electoral, consideramos que es un compromiso muy importante de ellos y son ellos los que están acá presentes y los que han tenido un espacio en agenda y han venido y se han comprometido. Nosotros saludamos ese gran compromiso, ese gran desprendimiento de poder firmar un decálogo que son buenas prácticas", indicó.

Consideró que la firma de este pacto marca un buen inicio para quienes han firmado pero señaló que las reglas son para todos más allá de su firma, debido a que es lo que pide la población.

"Las reglas de los decálogos son para todos, son reglas de conducta que son compartidas por todos y deben ser respetadas por todos, también por los ciudadanos. Las buenas prácticas, el comportamiento ético, no es un patrimonio de una sola persona, sino de todos los peruanos", manifestó.

Fueron 29 las organizaciones políticas de las 38 que están habilitadas para participar de las Elecciones Generales 2026, por ello el JNE saludó su disposición a sumarse al Pacto Ético Electoral.

Es durante esta actividad que Roberto Burneo, presidente el JNE, informó que se sienten tranquilos ante una posible presentación de una denuncias constitucional contra la institución por la anulación de las elecciones primarias de Acción Popular y su impedimento para participar de los comicios.