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Roberto Sánchez coincide con Antauro en convocar a una Asamblea Constituyente: "Con una nueva Constitución"

El candidato presidencial Roberto Sánchez señaló que coincide con Antauro Humala en su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/05/2026

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En exclusiva con Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez indicó que coincide con Antauro Humala su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna.

Roberto Sánchez comparte misma opinión que Antauro Humala

El representante de Juntos Por el Perú sostuvo que el líder etnocacerista tiene "comportamientos bien singulares" y deslindó por completo que las "declaraciones, trayectoria, palabras" de Humala guarden algún tipo de vínculo con el partido político con el que busca llegar a la Presidencia del Perú.

"Por más que no representan, ni foman parte ni del programa político de Juntos Por el Perú ni del tezón democrático del partido, lo hemos dicho en todos los idiomas. Sin embargo, se insiste reiteradamente creo que con un fin, vamos a decir, de crear confusión", alegó.

En ese sentido, subrayó que la organización a la que pertenece "jamás han estado de acuerdo con fusilamientos, ni pena de muerte" y afirmó que consideran que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos debe "fortalecerse".

Además, señaló que "son absolutamente democráticos" en referencia a la libertad de religión. También, refirió que el tema relacionado con las fronteras del Perú "es un tema cerrado" y aseguró que "en lo absoluto" está pendiente la recuperación de Tarapacá, tal y como lo mencionó anteriormente el hermano del expresidente Ollanta Humala.

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