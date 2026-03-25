Roberto Sánchez propone renegociar el contrato de concesión del gas natural: "La mitad se vende al extranjero"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, estuvo este miércoles 25 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también congresista no fue ajeno a la crisis energética que se registró en el país durante las dos primeras semanas de marzo, tras la deflagración en la estación KP-43, a cargo del consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Acusa falta de masificación del gas en el Cusco y regiones aledañas

El también exministro de Comercio Exterior entre 2021 y 2022, es uno de los 35 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio, para de esta manera seguir los pasos del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Durante la entrevista que dio esta mañana a nuestro medio, el candidato presidencial cuestionó que el gas natural no se haya masificado ni en la región Cusco, ni en los departamentos aledaños.

Además, acusó que el contrato de concesión tiene como prioridad su exportación y que su venta es a menos precio de lo que se ofrece en el país. Bajo esta consideración, propone su revisión para establecer "parámetros justos" para su comercio, el cual precisa estar "a favor".

"Si la riqueza no está para beneficiar al poblador de origen, entonces algo está mal, ese diseño está mal y el Estado está de lado, porque la Constitución le dio un rol de arrodillado ante el poder internacional, ante las transnacionales y no defiende al ciudadano. Una economía nacional, una economía mixta, una economía social, decente y justa tiene que reafirmar la soberanía sobre sus recursos naturales", enfatizó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso renegociar el contrato de concesión del gas natural. "La mitad se vende al extranjero", cuestionó, planteando revisar los términos para priorizar el... pic.twitter.com/t4LLRjj8Ai — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Osinergmin rechaza ampliación de plazo solicitada por TGP sobre origen de la crisis del gas

A través de un comunicado emitido la noche del martes 24 de marzo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que no otorgó la ampliación de plazo solicitada por TGP para sustentar que la variación transitoria del servicio de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, ocurrida el 1 de marzo, se debió a un evento de "fuerza mayor".

De acuerdo con lo mencionado por el regulador, el concesionario contaba con un plazo de 15 días hábiles para presentar el reporte de evento de fuerza mayor y, en caso requiriese excepcionalmente de una prórroga de plazo, esta debía ser debidamente sustentada, circunscribiéndose a eventos naturales o mano del hombre (daños ocasionados por terceros) de carácter "extraordinario, imprevisible e irresistible".

En esa línea, la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, reportó que la mencionada empresa no acreditó las "condiciones excepcionales" que la justifiquen, por lo cual la ampliación de plazo no fue concedida.

🚨 #NotaDePrensa | Osinergmin no otorgó la ampliación de plazo solicitada por el concesionario de los ductos de Camisea, al no acreditar condiciones excepcionales que justifiquen la prórroga para presentar reporte del evento de fuerza mayor ocurrido el 1 de marzo de 2026.



🔎... pic.twitter.com/NFkGyqzJuH — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) March 25, 2026

La entidad señaló que continúa con la investigación técnica del evento que se originó el 1 de marzo, a fin de determinar sus causas y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, posición similar del candidato Roberto Sánchez.