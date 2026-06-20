Roberto Sánchez reveló que presentará un nuevo recurso para anular votos del extranjero y anuncia nuevas movilizaciones

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez, candidato presidencial izquierdista, continúa firme en su postura de buscar la nulidad de los votos del extranjero de la segunda vuelta electoral por lo que ha revelado que presentará un nuevo recurso para que se concrete ello y anunció nuevas movilizaciones.

Sánchez y su insistencia de anular votos del exterior

El aspirante a la Presidencia del Perú, la noche del último viernes, 19 de junio, lideró y recorrió diversas calles del Centro de Lima como parte de una jornada de protesta que según alega él, su entorno y simpatizantes de Juntos por el Perú, se realizó "en defensa del voto popular", en medio de la disputa electoral con sun contendora Keiko Fujimori, en el marco de la segunda vuelta electoral.

En medio de este escenario, durante su intervención en esta movilización, el exministro de Estado del Gobierno de Pedro Castillo sacó a relucir que para él los votos provenientes del exterior no deben ser convalidados, por lo que para conseguir ese propósito adelantó que su equipo legal presentará un nuevo recurso legal para anularlos.

"En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso. ¿Y qué es lo que dice el recurso? El reglamento cuando se incumple la seguridad jurídica, cuando se incumple la cadena de historia, la valija diplomática, la seguridad y la convicción que se ha respetado el voto, dice que lo que corresponde es la nulidad de elecciones", expresó duran un 'balconazo'.

A ello se sumó que minimizó los votos del exterior sosteniendo que habría ganado la segunda vuelta electoral en el caso que solo se contaran aquellos realizados en territorio nacional.

Sin embargo, ese objetivo del congresista parece desmoronarse debido a que posteriormente a su comparecencia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados los recursos de apelación presentados por el partido político que lidera, que buscaba anular 2398 mesas de sufragio de Lima y Estados Unidos.

Anuncia nuevas movilizaciones

Además, Sánchez Palomino anunció que se convocarán nuevas movilizaciones en los próximos días las cuales ha catalogado de "históricas" mientras que continúan la revisión de los resultados de esta segunda vuelta electoral. Y cuestionó las restricciones establecidas por la Municipalidad de Lima Metropolitana frente a la movilización convocada.

"Por eso rechazamos la persecución, rechazamos que este gobierno parlamentario de la señora K no dé precisamente esas condiciones para que el pueblo pueda movilizarse con paz y justicia (...) anunciamos que viene de aquí en adelante otras jornadas de movilización", alegó.

Como vemos, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, desde un popular 'balconazo' tras una marcha de Lima, adelantó que su equipo legal presentará un neuvo recurso legal con el que bsucarán anular los votos de peruanos y peruanas en el extranjero. Además, anunció nuevas movilizaciones.