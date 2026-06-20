Países Bajos bate récord: Golea 5-1 a Suecia y firma el invicto más largo en la historia de los Mundiales

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Países Bajos volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. La goleada por 5-1 sobre Suecia en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 no solo acercó a la "Naranja Mecánica" a los octavos de final, sino que también le permitió establecer el invicto más prolongado en tiempo reglamentario en la historia de las Copas del Mundo.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman alcanzó una impresionante racha de partidos sin perder durante los 90 minutos reglamentarios, una marca que comenzó tras la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Desde entonces, los neerlandeses han logrado mantenerse invictos en las siguientes ediciones del torneo, consolidando una regularidad que pocas selecciones han conseguido.

La escuadra europea superó el récord histórico que compartían otras potencias del fútbol mundial, confirmando el notable rendimiento de una generación que ha sabido combinar experiencia y juventud.

Países Bajos se luce en Houston. 🔝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026

Resumen de la goleada de Países Bajos

La exhibición ofensiva neerlandesa comenzó muy temprano. Brian Brobbey abrió el marcador a los 5 minutos tras una rápida acción colectiva y volvió a aparecer a los 17' para firmar su doblete y encaminar la victoria.

En el inicio del complemento, Cody Gakpo amplió la ventaja a los 48' y apenas unos minutos después volvió a marcar a los 57', sellando también un doblete personal. Suecia logró descontar a los 59' mediante Anthony Elanga, quien aprovechó una asistencia de Alexander Isak para vencer la resistencia neerlandesa.

Sin embargo, cuando el encuentro llegaba a su final, Crysencio Summerville apareció a los 88 minutos con un potente remate desde fuera del área para decretar el definitivo 5-1 y completar una actuación contundente de Países Bajos.

Un equipo que aprendió a competir

Aunque Países Bajos no ha conseguido levantar la Copa del Mundo, la selección ha sido protagonista constante en los grandes torneos. Los subcampeonatos de 1974, 1978 y 2010 forman parte de una historia marcada por el buen fútbol y la competitividad.

La goleada frente a Suecia, con destacadas actuaciones de Brian Brobbey y Cody Gakpo, confirmó la recuperación futbolística del equipo y alimentó las expectativas de la afición neerlandesa. El conjunto europeo aseguró su clasificación a la siguiente ronda y mantiene intacta la ilusión de conquistar el único gran trofeo que aún falta en sus vitrinas.

Con una racha histórica y un plantel consolidado, Países Bajos demuestra que su condición de eterna candidata sigue vigente. El desafío ahora será convertir ese récord de imbatibilidad en lo que durante décadas se le ha resistido: levantar por primera vez la Copa del Mundo.