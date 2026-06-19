Juntos por el Perú debe rendir cuentas del dinero recaudado para pago de tasas, advierte especialista

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el CEO de la consultora Imasolu, Enzo Elguera, recordó que Juntos por el Perú no puede evadir la obligación de rendir cuentas sobre el dinero recaudado para financiar las tasas de nulidad de mesas de sufragio.

Subrayó que la normativa electoral exige un arqueo de todos los gastos de campaña, incluso aquellos provenientes de colectas ciudadanas como la realizada vía Yape.

"Están obligados a rendir cuentas, a hacer un arqueo de todos los gastos de campaña electoral. Incluso en este tipo de recolecciones [se debe] identificar quiénes son sus aportantes de acuerdo a los montos", señaló.

Antecedentes de sanciones

Elguera recordó que JPP ya fue sancionado anteriormente por no identificar correctamente fondos de campaña, lo que derivó en observaciones de la ONPE.

Explicó que la pérdida de documentos contables no exime de responsabilidad: la norma exige reconstruir la información y presentarla, tal como ocurre en declaraciones tributarias ante la SUNAT.

"Recordemos que el mismo partido ya ha sido sancionado por una falta de identificación de fondos respecto a la campaña anterior, donde perdieron documentos, contables, etc. (...) Lo que te dice la norma en esas situaciones es que reconstruyas los documentos que se perdieron y lo presentes", exhortó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el CEO de la consultora Imasolu, Enzo Elguera, indicó que Juntos por el Perú está obligado a rendir cuentas ante los entes electorales por el dinero recaudado para el pago de tasas. Deberá identificar a los aportantes... pic.twitter.com/8HGveuyf3O — Exitosa Noticias (@exitosape) June 20, 2026

El dinero recaudado

La colecta de JPP logró reunir cerca de S/ 787,599, de los cuales más de medio millón ingresó vía Yape. Elguera explicó que, ante la magnitud del monto, el partido debe detallar si los fondos fueron efectivamente destinados al pago de tasas o si aún permanecen en su haber.

"Ellos pueden tener el dinero porque de hecho en el fondo también estaban diciendo que querían se pronuncien sobre el tema por celeridad y economía procesal, o pueden haberlo cancelado (pagado) con la finalidad de comprometer una parte del pago [de la tasa] o que abarque algunas mesas", indicó.

El especialista agregó que, en caso las tasas no fueran admitidas por el JNE, estas se considerarían inválidas y el partido podría solicitar la devolución del dinero. Sin embargo, insistió en que se debe fiscalizar el proceso para garantizar transparencia y evitar irregularidades.

La campaña de donaciones de Juntos por el Perú, que buscaba financiar la nulidad de más de 2,300 mesas de sufragio, terminó recaudando menos de la cuarta parte de lo necesario.

Ahora, más allá de la insuficiencia de fondos, el reto para la agrupación es cumplir con la obligación de rendir cuentas y demostrar transparencia en el manejo de los aportes ciudadanos. La advertencia pone el foco en un aspecto clave: la fiscalización no solo alcanza a los grandes financiamientos, también a las colectas digitales.