¡Insólito! Famoso futbolista que se quedó fuera del Mundial 2026 impacta al 'vender' figuritas del campeonato

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 llevaron a sus mejores jugadores para que participen del campeonato, sin embargo, algunas tuvieron que prescindir de algunos de ellos pese a que también son destacados. Tal es el caso de Inglaterra que dejó atrás a algunos que hoy brillan por su ausencia, entre estos ha impactado uno al aparecer vendiendo figuritas del álbum oficial de la competición.

Una aparición que nadie se esperaba

Aunque esta vez se encuentra lejos de las canchas, en las últimas horas, el defensa inglés Harry Maguire ha dado de qué hablar y no precisamente por un tema relacionado con el balompié, sino por un hecho completamente inesperado que ha generado que se vuelva en tendencia..

El futbolista fue visto en las calles de New York atendiendo en un puesto de ventas de estampas y sobres de figuritas del álbum oficial de la Copa del Mundo, una escena que rápidamente se viralizó entre aficionados y cibernautas..

Su presencia causó sorpresa en los diversos hinchas que se acercaban a comprar productos oficiales de la máxima fiesta del fútbol que se desarrolla en Norteamérica. Muchos no advirtieron quién estaba detrás del mostrador, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y compartir el momento en redes sociales.

De acuerdo a los videos que evidencian el suceso insólito, se observa al jugador de Manchester United atendiendo a los hinchas, entregó sobres y entabló diálogo con quienes se acercaban al lugar generando largas filas durante varias horas.

Una campaña para acercar el Mundial 2026 a fans

Hay que mencionar que, si bien no hubo una explicación oficial, todo indica que la iniciativa formó parte de una campaña promocional vinculada al Mundial. La finalidad habría sido mezclar a figuras reconocidas entre el público para captar reacciones espontáneas de los hinchas.

Además, esta acción recordó a estrategias de marketing que son utilizadas en otros deportes, como la Fórmula 1, donde pilotos han llegado a mezclarse entre el público con disfraces o identidades ocultas durante eventos especiales.

En este caso de Harry Maguire, la diferencia fue que su identidad no permaneció oculta por mucho tiempo y el puesto de figuritas así como de álbumes de la Copa del Mundo 2026 terminó convirtiéndose en una atracción para los seguidores del fútbol.

Al no ser considerado por el entrenador Tomas Tuchel para integrar el plantel de Inglaterra que disputaría del Mundial 2026, el defensa Harry Maguire impactó a los amantes del fútbol al aparecer 'vendiendo' figuritas del álbum oficial del campeonato.