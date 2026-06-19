Elecciones Regionales y Municipales: JNE recibe hasta hoy, 19 de junio, fórmulas y listas de candidatos

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibirá hasta hoy, viernes 19 de junio, las fórmulas y listas de candidatos de quienes deseen participar en los comicios del próximo 4 de octubre.

Como se recuerda, según el cronograma electoral, el registro de actores políticos debía hacerse hasta el martes 16 de junio; no obstante, dicho procedimiento fue ampliado por el órgano electoral hasta las 11:59:59 p. m. del viernes 19.

74 organizaciones políticas llamadas a cumplir con el procedimiento

Tras llevarse a cabo las elecciones primarias los días 17 y 24 de mayo y la proclamación de los resultados del cómputo efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quedó establecido que 74 organizaciones políticas (41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales) serán parte de la nueva jornada electoral.

Vale mencionar que, el procedimiento para la inscripción de fórmulas y listas se realiza a través de la plataforma Declara + del JNE o presencialmente en las oficinas de mesa de partes de los 91 Jurados Electorales Especiales ubicados en diversas zonas del país.

La herramienta está disponible durante las 24 horas y quienes decidan acudir a las oficinas de mesas de partes de Lima (Jr. Cusco 653) así como a las Oficinas Desconcertadas del JNE, el horario de atención del martes 16 al viernes 19 de junio es desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59:59 p. m.

🚨La plataforma Declara + del JNE se encuentra operativa para que, los personeros de las organizaciones políticas, puedan ingresar sus solicitudes de inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos para participar en las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026. pic.twitter.com/K9cy3mgqQJ — JNE Perú (@JNE_Peru) June 19, 2026

Sobre la cantidad de aspirantes políticos que se registrarán, la vocera del JNE, Gloria Rentería, indicó que se esperan cerca de medio millón de candidatos para la jornada en donde se elegirán a más de 13 000 nuevas autoridades regionales y municipales entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes, regidores provinciales y distritales.

Posterior a este plazo, los JEE calificarán las solicitudes para verificar el cumplimiento integral de los requisitos señalados por ley, a fin de determinar si son admitidas a trámite. Sin embargo, si se advierte que algún candidato no cumple con alguno de los requisitos de forma, le otorgarán a la organización política un plazo de dos días calendario para que realicen las subsanaciones correspondientes, y en caso se detecte un incumplimiento insubsanable, se declarará la improcedencia de la solicitud.

Lo que sigue según el cronograma electoral

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

El 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de las nuevas autoridades regionales y municipales.

Finalmente, el JNE instó a los personeros legales a no esperar hasta último momento para efectuar el trámite.