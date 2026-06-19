Roberto Sánchez garantiza protesta pacífica y descarta actos de violencia en movilización

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez reafirmó que la movilización convocada para exigir transparencia electoral se desarrollará de manera pacífica y dentro del marco constitucional, luego de reunirse con el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, para coordinar las garantías de seguridad y el respeto al derecho de protesta.

El candidato explicó que la convocatoria responde a cuestionamientos sobre el proceso electoral y a la necesidad de que las autoridades atiendan los reclamos planteados por su agrupación. Sin embargo, enfatizó que la manifestación no busca generar enfrentamientos ni alterar el orden público. Asimismo, sostuvo que su organización ha tomado medidas para evitar incidentes durante la jornada.

"Nos corresponde a nosotros una marcha pacífica, organizada, evitando precisamente, nosotros lo decimos, que nos infiltren, que haya situaciones de violencia que no bajo ningún concepto nosotros vamos a promover, es más, deslindar de ello", afirmó.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras reunirse con autoridades de la Policía Nacional, Roberto Sánchez hizo un llamado a que las movilizaciones convocadas se desarrollen de manera pacífica. El candidato señaló que no deben producirse excesos represivos ni actos de violencia.... pic.twitter.com/k7MmeVAGnj — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Coordinaciones con la PNP

Sánchez informó que la reunión con el general Arriola tuvo como finalidad garantizar que la movilización se desarrolle sin restricciones indebidas y con la protección correspondiente por parte de las autoridades.

"Directamente hemos hablado con el general Arriola, él nos ha recibido un grupo de abogados y diputados electos del partido, para que también la autoridad brinde las condiciones en el marco de su trabajo", señaló.

El dirigente indicó que solicitaron las autorizaciones y garantías necesarias para que la marcha pueda realizarse respetando los derechos constitucionales de los participantes. En ese sentido, remarcó que la exigencia de transparencia electoral debe expresarse dentro de los cauces democráticos.

Roberto Sánchez se reúne con general PNP

Dirigentes identificados y rechazo a la violencia

Frente a los temores por posibles disturbios, Sánchez aseguró que cada punto de concentración contará con dirigentes plenamente identificados para supervisar el desarrollo de la protesta.

"Hoy las concentraciones que estamos haciendo, tanto los que vienen de Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, tienen un responsable con nombre y apellido, un abogado con nombre y apellido, nuestros dirigentes, para hacer esa vigía", manifestó.

Además, El candidato señaló que no deben producirse excesos represivos y rechazó cualquier acción que implique violencia y daños a terceros.

"El derecho constitucional a la movilización y protesta es en estándares de paz social, eso significa que no debe haber excesos, a veces represivos, ni mucho menos violentistas, como por ejemplo, pretendiendo en ocasiones el daño de bienes privados, de ninguna manera", enfatizó.

La movilización partirá desde distintos puntos de Lima con destino al Campo de Marte. Mientras continúan los recursos legales relacionados con el proceso electoral, Sánchez insistió en que la protesta busca visibilizar demandas ciudadanas de forma democrática, reafirmando que la transparencia y el respeto al orden público deben avanzar de la mano para fortalecer la legitimidad de las instituciones.