Congreso Bicameral 2026 - 2031: Conoce AQUÍ la lista completa de senadores y diputados

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la Segunda Elección Presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la Elección de Diputados y de Senadores que integrarán el Congreso Bicameral para el periodo 2026 - 2031. En ese sentido en la siguiente nota conoce la lista completa de las próxmas autoridades.

La Cámara de Diputados: ¿Quiénes la integrarán?

Tras la proclamación de los resultados por parte del JNE se dio a conocer quiénes son los 130 legisladores que integrarán la nueva Cámara de Diputados que se instalará el próximo 27 de julio y que estarán distribuidos por circunscripciones regionales y distritales.

Estos pertenecerán a seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral de acuerdo a la distribución de escaños difundida por el organismo para los próximos cinco años de Gobierno.

En ese sentido, la bancada política que tendrá mayor representación será Fuerza Popular que contará con 41 curules. La región Amazonas tendrá a dos representantes al igual que Áncash. Por Cajamarca habrá uno solo, mientras que en el caso del Callao tendrá dos. También, en los casos de Huánuco, Ica y Junín cada una tendrá un escaño.

Por su parte, la región La Libertad tendrá tres diputados que la representará, lo mismo en el caso de Lambayeque. En Lima Metropolitana lograron tener siete y en Lima Provincias dos. Además, por Loreto alcanzaron tres escaños, en Pasco dos, cuatro en territorio piurano. Dos más por la región San Martín. Tumbes y Ucayali contarán con dos representantes cada una y Peruanos en el extranjero obtuvo una represntabte.

La otra agrupación política que continúa es Juntos por el Perú con 32 escaños alcanzados. Uno por la región Áncash, dos por Apurímac, uno por Arequipa y dos en Ayacucho.

En consiguiente, en el cado de Cajamarca esta región estará representada por cinco diputados y en el caso de Cusco habrá dos al igual que Huancavelica y Huánuco. Junín, La Libertad y Lambayeque, Lima Metropolitana, Loreto tendrán 1 representante cada una. Por su parte Madre de Dios tendrá dos, Moquegua uno. Tres en Puno, dos por San Martín y un diputado en representación de Tacna y Ucayali.

Por su parte, el Partido del Buen Gobierno contará con 18 diputados, Renovación Popular tendrá 15 representantes. El Partido Político Cívico Obras logró 14 curules y Ahora Nación 10 escaños.

La Cámara de Senadores: ¿Quiénes la conformarán?

En el caso de los senadores electos que serán en total 60, Fuerza Popular alcanzó 22 senadores, seguida de Juntos por el Perú, que obtuvo 14 representantes. Además, en tercer lugar se ubica Renovación Popular con 8 escaños.

Por su parte, el Partido del Buen Gobierno consiguió 7 representantes en la cámara alta, mientras que el Partido Cívico Obras logró 5 escaños y Ahora Nación obtuvo 4 senadores.

Es así como quedará organizado el próximo Congreso bicameral para el próximo periodo 2026-2031 que tendrá 130 legisladores que conformarán la Cámara de Diputados y 60 que integrán la Cámara de Senadores.