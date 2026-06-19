Antauro Humala confirma presencia de sus representantes en Congreso a través de Juntos por el Perú

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa, Antauro Humala confirmó que algunos de sus seguidores lograron escaños en el nuevo Congreso gracias a la alianza con Juntos por el Perú (JPP).

El líder etnocacerista detalló nombres de quienes integrarán las Cámaras de Diputados y Senadores, agradeciendo al partido de Roberto Sánchez por dar espacio a sus fieles militantes.

"Tenemos al diputado por Junín, Marlon Aguirre (...) y puedo anunciar también que tenemos como vocero nacionalista al senador electo por Juntos por el Perú, el dirigente histórico de la CONPACCP, Serafín Luján", señaló Humala.

Protogonismo negado

La declaración de Humala contrasta con la narrativa que JPP había sostenido durante la campaña de segunda vuelta. Roberto Sánchez y su agrupación insistieron en que las opiniones de Antauro eran "a título personal" y que no tenía un rol significativo dentro del partido.

Sin embargo, la confirmación de que al menos ocho parlamentarios electos están vinculados al antaurismo, postulando bajo las listas de JPP y Obras, evidencia que la influencia de Humala se materializará en el nuevo Congreso Bicameral.

Este giro expone la contradicción entre el intento de moderación de Sánchez y la realidad de que el etnocacerismo tendrá representación legislativa, aunque no directamente por la figura de Antauro, pero sí a través de sus cuadros políticos.

Antauro Humala, aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez, confirmó hoy que tendrá presentantes en las Cámaras de Diputados y Senadores gracias a Juntos por el Perú (JPP), tal y como adelantó Perú21.



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Personajes de peso

Uno de los casos más visibles es el de Marlon Aguirre, identificado como representante de la organización política A.N.T.A.U.R.O., desactivada por la Corte Suprema por su discurso antidemocrático. La presencia de dirigentes históricos del movimiento cocalero, como Serafín Luján, refuerza la idea de que el antaurismo se inserta en el Congreso bajo el paraguas de JPP.

Cuando se le consultó si estos legisladores responderán a él o al partido de Sánchez, Humala evitó una respuesta directa, pero aseguró que no renunciarán a la bancada de JPP y que existe "agradecimiento y lealtad de hermano".

Marlon Aguirre.

La confirmación llega en un momento de alta tensión, con JPP cuestionando los resultados electorales y convocando marchas contra la proclamación de Keiko Fujimori como virtual presidenta. Humala, sin embargo, aclaró que no participaría en la movilización convocada por Sánchez Palomino.

La entrada del antaurismo al Congreso confirma lo que durante meses la agrupación intentó negar: que los seguidores de Antauro Humala tendrían un papel en el nuevo Parlamento. Aunque el líder etnocacerista no ocupará un escaño, su influencia se refleja en la presencia de dirigentes vinculados a su movimiento.

Esta disyuntiva entre el discurso oficial de JPP y la realidad parlamentaria abre un flanco sensible sobre la coherencia política de Sánchez y su partido, mientras el país se prepara para un Congreso marcado por tensiones ideológicas y alianzas inesperadas.