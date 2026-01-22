Ruth Luque respalda censurar a José Jerí por caso 'Chifagate': "Pretende que normalicemos sus reuniones clandestinas"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular), se refirió sobre las mociones de censura formuladas en el Parlamento contra el presidente José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino de Zhihua Yang en un chifa de San Borja y el Market Capón, ubicado en el Centro de Lima.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la legisladora de la facción de izquierda, no dudó en expresar que votaría a favor de la destitución del mandatario encargado del Perú, al señalar que está cargado "lleno de mentiras".

Debe ser destituido

La parlamentaria visitó esta mañana los estudios de Exitosa tras la presentación de José Jerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el denominado caso 'Chifagate'. Tal como lo ha venido expresando en sus redes sociales, la congresista por la región Cusco no solo recordó que es una de las promotoras que busca su salida de Palacio de Gobierno, también sustentó las razones por las cuales no puede seguir más tiempo en el cargo.

"Estamos ante una figura, que queda claro, que no le interesa cuidar el interés nacional, que más bien es una persona que pretende que, todos los peruanos normalicemos sus reuniones clandestinas, pero, además, es una persona que cada vez que empieza a explicar sus reuniones, empieza a caer en contradicciones", mencionó.

En ese sentido, señaló que están a la espera de que el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, convoque a un Pleno Extraordinario para someter a debate las cuatro mociones de censura hacia Jerí Oré. Asimismo, le advirtió que de no respetar el Reglamento del Congreso, irán por la "vía legal" para llevar a cabo la sesión.

Descarta renunciar

En medio de las iniciativas al interior del Parlamento que tienen como finalidad su destitución de Palacio de Gobierno y teniendo una marcha convocada en su contra por la autodenominada 'Generación Z', José Jerí volvió a afirmar que no renunciará al cargo, teniendo como objetivo llegar hasta 28 de julio al mando del Ejecutivo.

"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", puntualizó el mandatario a los medios de comunicación tras brindar sus descargos ante la Comisión de Fiscalización.

De acuerdo con el portal institucional del Legislativo, los textos acusatorios multipartidarios cumplen con todos los requisitos para proceder con su procedimiento, descartando que se aplique el artículo 113 de la Constitución, debido a que Jerí Oré asumió el cargo a través de la figura de sucesión constitucional.

A pesar del 'mea culpa' ofrecido por José Jerí, estas no han colmado las expectativas de una serie de congresistas, tal es el caso de Ruth Luque, quien sostiene que debe dejar el cargo lo antes posible.