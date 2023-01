Ruth Luque tras protestas en Lima: "Necesitamos que los políticos tomemos una decisión urgente"

28/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, se pronunció sobre del panorama de las manifestaciones en el centro de Lima durante estas horas.

En ese sentido, Luque Ibarra indicó para los medios de comunicación en las inmediaciones de la Comisaría de Cotabambas, que, en estos momentos se halla constatando la situación de 14 ciudadanos que han sido derivados a la Comisaría de Cotabambas, en Cercado, luego ser arrestados en medio de las marchas de este sábado.

Asimismo, exhortó al Ministerio Público a acercarse en el recinto a fin de resguardar los derechos de los individuos intervenidos. Por consiguiente, agregó que algunos serán movilizados a otras dependencias a seguir con las diligencias correspondientes.

"Estoy ahora en la Comisaría de Cotabambas, acá hay 14 personas intervenidas y van a hacer trasladadas a el Rímac, así que, esperamos que la Fiscalía Provincial de turno se haga presente para velar por los derechos de las personas".

De acuerdo a ello, denunció haber obtenido información con familiares de algunos protestantes que no han sido ubicados por ahora y, enfatizó que hará una labor para establecer su paradero.

Además, instó a los actores políticos, tanto del Ejecutivo como el Legislativo a tomar decisiones oportunas para el país, dado que, aseveró que el Perú esta en una situación de extrema urgencia, desde que Pedro Castillo Terrones haya perpetrado un golpe de Estado en diciembre de 2022 y sea capturado por el presunto delito de rebelión.

"He recibido información de varias familias que están preocupados buscando familiares que no se encuentra, por eso, visitaremos las comisarías para hallar algunos nombres que me han estado brindado para que estén tranquilos. Creo que en esta situación de alta crisis política en la que estamos, queda absolutamente claro que los políticos necesitamos tomar una decisión urgente".