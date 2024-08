Santiváñez presentó querella contra capitán 'Culebra" por audios difundidos: "Ya lo denuncié por organización criminal"

El Ministro del interior, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de la polémica luego que recientemente se difundieran unos audios que lo comprometerían junto con la presidenta, Dina Boluarte. En estas conversaciones con el capitán Junior Izquierdo, apodado 'Culebra', se aprecia como el titular de la cartera del Interior le expresa el pedido de la mandataria para cerrar la DIVIAC luego de las investigaciones que pesan sobre su hermano Nicanor Boluarte.

En un inicio, el responsable del Mininter ha rechazado de forma contundente estas supuestas declaraciones asegurando que la voz escuchada no es la suya ya que los audios estarían alterados. Esto se da en medio de supuestas presiones sobre el integrante de esta división de la PNP, Harvey Colchado por allanar la casa de la primera autoridad de nuestro país.

El coronel de la Policía Nacional del Perú ha sido señalado en más de una ocasión siendo acusado de politizar las investigaciones que tiene a su cargo como en los casos de Dina Boluarte y su hermano. Otro hecho que se le atribuye es el supuesto mal manejo de los recursos públicos para realizar su trabajo al asegurar que no ha dado los resultados que sus autoridades inmediatas esperan.

Esto fue tajantemente negado por el propio Juan José Santiváñez, quien dejó en claro que no responsabilizan al Coronel PNP por estos temas y también precisó que no tiene ningún problema con las unidades orgánicas que maneja su cartera.

"¿En qué momento yo te he dicho que el señor Colchado es responsable de la mala administración de 72 millones? En ningún momento. Yo no estoy peleado con la DIVIAC, yo no me peleo con las unidades orgánicas que dependen con mi sector, aquí lo que yo te estoy refiriendo es que hay una investigación en curso y a partir de esa investigación, que tendrá que determinar si se hicieron bien o no las cosas, se establecerá las responsabilidades, pero yo no le estoy atribuyendo ninguna responsabilidad al coronel Colchado", expresó en charla con Nicolás Lucar.