¡Segunda baja! Nancy Tolentino presentó su carta de renuncia al cargo de ministra de la Mujer

Nancy Tolentino Gamarra anunció su renuncia como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este lunes 01 de abril. Al respecto, agradeció a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la confianza brindada.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la aún titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) brindó un mensaje de despedida al referido sector.

De tal modo, Tolentino Gamarra indicó que seguirá promoviendo el "respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida".

Cabe mencionar que, la renuncia de Nancy Tolentino se da un par de horas después de que Víctor Torres Falcón haya anunciado su dimisión del Ministerio del Interior (Mininter) y alegó que tiene un problema familiar.

"He coordinado con la señora (Dina Boluarte) porque yo he pedido y la señora a accedido. La señora es una persona muy cortés, ayúdenla a gobernar. Ella está haciendo las cosas bien. Si la señora, que no va a pasar, el Perú se hunde. El dólar sube a 30 o 40 soles. El país está estable ahora. Déjenla gobernar en paz (...) Yo le he pedido por favor porque tengo un problema familiar de salud. Es problema de mi familia", declaró Torres.