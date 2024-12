Sigrid Bazán arremete contra Dina Boluarte por no informar ausencia en la Presidencia: "Es una infracción constitucional"

En exclusiva para Exitosa, la congresista Sigrid Bazán se refirió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, de quien acusó de haber cometido una infracción constitucional al no informar su ausencia a causa de su operación a la nariz. Pese a ello, la legisladora se muestra escéptica de que un pedido de vacancia vaya a progresar en su contra.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la parlamentaria de izquierdas aclaró que las investigaciones corrientes contra la mandataria han sido presentadas por el medio regular, respetando su investidura. Sin embargo, acusa que siempre se ha puesto en segundo plano estas pesquisas contra la mandataria. Bazán denuncia un presunto blindaje.

Del mismo modo, recordó que una de las primeras denuncias constitucionales fue presentada por ella en el marco de las protestas contra el ascenso de la mandataria a fines de 2022 e inicios de 2023. De igual forma, esta fue una de las primeras en recibir el archivo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Lamentablemente, no se ha dado prioridad a estas denuncias constitucionales, no se ha tramitado, yo ya lo he mencionado en alguna entrevista que desde el año 2022, yo presenté la primera denuncia constitucional contra la señora Boluarte por los fallecidos en protestas y también por indicios de corrupción y esta fue una de las primeras denuncias que se archivó en la SAC", reiteró.