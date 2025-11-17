Donald Trump DESAFÍA a los demócratas y niega vínculos con Jeffrey Epstein: "No hay nada que ocultar"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El caso Jeffrey Epstein ha tenido bajo la lupa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien finalmente decidió manifestarse al respecto. Desde su oficina, el mandatario negó tener un vínculo con el fallecido financiero, acusado de liderar una red de pederastia, y acusó artimañas provenientes del Partido Demócrata.

Trump niega vínculos con Epstein

Desde la oficina Oval de la Casa Blanca, el jefe de Gobierno atendió a los medios para referirse sobre este controvertido tema. Reforzó un mensaje que dejó en redes sociales y señaló que son los políticos demócratas los que frecuentaban al financista y no él, por lo que no teme a que se revelen los documentos del caso.

"No tenemos nada que ver con Epstein, los demócratas sí. Todos sus amigos eran demócratas. Tú ves a Reid Hofmann, Larry Summers, Bill Clinton, ellos iban a su isla todo el tiempo. Todo lo que quiero es que la gente reconozca el gran trabajo que estoy haciendo", sostuvo el presidente estadounidense.

President Trump says "We had nothing to do with Epstein"; the Democrats do. "All of his friends were Dems." I'm all for releasing the files. It's really a Democrat problem.

pic.twitter.com/JOnRDP47BK — And We Know©🇺🇸 (@andweknow) November 17, 2025

El último domingo, Trump publicó en su cuenta de Truth un extenso mensaje en el que llamaba a todos los republicanos a votar a favor de publicar los archivos del caso Epstein. Calificó como una 'farsa demócrata' lo que se ha gestado en su contra y que solo le interesa el crecimiento de su país bajo su administración.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano", escribió.

Correos de Epstein mencionando a Trump

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó una correos que eran propiedad del financista en el que menciona en varias ocasiones al actual mandatario del país norteamericano. Uno de ellos relata que el líder del Partido Republicano pasó horas junto a una víctima de trata de personas.

También deja entrever que el empresario conocía de las mujeres que captaba y las evaluaciones que hacía con frecuencia durante su primer mandato. A lo largo de 10 años, antes de su muerte en 2019, escribió con frecuencia sobre el jefe de Estado.

