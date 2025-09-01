Susana Villarán debería ser sentenciada por la cantidad de evidencia que hay en su contra, asegura Rafael Vela

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, debería ser sentenciada por la cantidad de evidencia que hay en su contra. "Hay evidencia concluyente de que la señora Villarán debería ser declarada culpable", concluyó.

Villarán "debería ser declarada culpable"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal superior indicó que una vez el juicio oral contra Villarán haya concluido, la exalcaldesa de Lima debería ser declarada culpable; ello debido a la cantidad de evidencia que delataría las presuntas irregularidades durante su gestión en la Municipalidad de Lima.

"Yo pienso que debería ser sentenciada porque la cantidad de evidencia que hay contra la señora Susan Villarán respecto no solamente a la captación de ese dinero, sino hasta de su colocación y la coincidente fecha con una serie de actos que están vinculados a la gestión de la Municipalidad de Lima con las concesiones, tanto en el caso de Línea Amarilla como Rutas de Lima, tienen que ver con los peajes", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Vela indicó que los presuntos hechos que se le imputan a Villarán son "graves delitos" de lavado de activos y corrupción de funcionarios; sin embargo, la defensa de la exalcaldesa de Lima fundamenta que dichos actos fueron "aportes de campaña", justificando que recibió dinero para financiar la campaña de la revocatoria, no revocatoria y la relección.

En tal sentido, precisó que el interés de la política se encuentra en tratar de establecer algún tipo de "impunidad" no solo en el caso de Villarán, sino en el de otros funcionarios investigados por diferentes delitos. "Al principio nadie aceptaba que recibía plata negra, hemos ido migrando en los argumentos", indicó.

Susana Villarán no puede salir del país

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, el Poder Judicial (PJ) dispuso el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente, procesada por el delito de agrupación ilícita y otros, en el marco del caso Lava Jato.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, declaró este jueves 10 de julio, fundada la petición del Ministerio Público de impedir que la exautoridad edil salga del país, a puertas del inicio del juicio oral contra ella y sus coimputados, programado para el 23 de setiembre, por los presuntos aportes económicos irregulares de Odebrecht y OAS a su campaña por el "No" a la revocatoria en 2013 y su reelección en 2014.

De esta manera, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, se pronunció respecto al caso que se sigue contra Susana Villarán. Según precisó, el Poder Judicial debería declarar culpable a la exalcaldesa de Lima debido a la "evidencia concluyente" que existe en su contra.