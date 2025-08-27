José Domingo Pérez: Decisión del TC tendrá trascendencia en todos los casos de lavado de activos

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, indicó que la eventual decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso 'Cócteles', tendrá una importante trascendencia en las investigaciones que se le siguen a partidos políticos por presunto lavado de activos.

La trascendencia del caso

Finalmente, Pérez advirtió a los jueces del TC que su fallo será determinante para las investigaciones presentes y futuras. "Esa decisión va a tener trascendencia en todos los casos en los que se ha imputado lavado de activos", recalcó, aludiendo tanto a Fuerza Popular como a otros procesos en curso.

Pérez también hizo hincapié en el papel que han tenido ciertos sectores políticos y empresariales en la elaboración de normas que habrían favorecido intereses particulares. En ese sentido, señaló directamente al Congreso de la República y a grupos de poder económico.

Con estas declaraciones, el fiscal reforzó la idea de que el caso 'Cócteles' no se trata únicamente de aportes irregulares, sino de una presunta red estructurada que involucraría tanto a partidos como a empresarios influyentes.

Tribunal Constitucional: entre la política y la justicia

Otro de los puntos resaltados por Domingo Pérez fue el origen político del Tribunal Constitucional. Si bien reconoció su importancia como máxima instancia en materia constitucional, pidió que sus integrantes actúen con imparcialidad en este caso específico.

"El Tribunal Constitucional tiene un origen político. El Tribunal Constitucional que es elegido por las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de la República tendría que desprenderse de ese origen que tiene", señaló.

Una decisión con impacto más allá de Fuerza Popular

Durante su intervención, Pérez enfatizó que el fallo del TC no debe entenderse como un hecho aislado o centrado únicamente en la figura de Keiko Fujimori. A su criterio, la determinación de los magistrados sentará un precedente vinculante en todos los procesos donde se investigue financiamiento irregular de campañas.

"No solamente es el caso 'Cócteles' de Keiko Fujimori, les mencioné el próximo juzgamiento que se va a iniciar contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, porque también dentro del extremo de la acusación hay un porcentaje de dinero que recibe de la empresa Odebrecht", explicó el fiscal.

Las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez reflejan la tensión que rodea al caso 'Cócteles' y su impacto en la política nacional. Un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría redefinir la ruta de las investigaciones sobre financiamiento irregular, involucrando no solo a Fuerza Popular, sino también a otras figuras políticas como Susana Villarán.